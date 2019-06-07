微软市值重回万亿美元

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IT之家6月7日消息 今日，美国三大指数均涨超1%，亚马逊、Facebook、特斯拉涨超2%，苹果和微软涨超3%。截至发稿时，苹果市值达8790亿美元。微软盘中股价达129.19美元，市值重回万亿美元。
这并不是微软市值第一次突破万亿美元大关。早在5月1日，微软股价报130.60美元，市值达10034.26亿美元。彼时，微软市值突破一万亿美元大关，成为继苹果之后第二家市值突破万亿的企业。
在过去一年时间里，微软股价已经累计上涨了40%。
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