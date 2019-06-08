微软突然谈论被砍的Lumia McLaren：比Lumia 1020拍照还要好

IT之家6月8日消息 还记得微软的Lumia McLaren智能手机吗？有传言称，它会在2014年底推出，并大大推动Windows Phone的发展。Lumia McLaren是采用3D Touch触控技术的Lumia 1020继任者，该技术可让用户通过动作手势和其他交互来操作设备。

微软Lumia McLaren可能是2014年最具创新性的手机。“3D Touch”的一个例子就是能够通过摆手和手势控制操作系统。类似于此前的Kinect操作。

由于未公开的原因，带有3D Touch功能的Lumia McLaren手机在预定发布前几个月就被取消了。

微软Windows Dev Docs今天发布了新视频，微软公司副总裁Laura Buttler在谈论Windows Phone的秘密事，谈论了这款被取消的Windows Phone手机。

Laura Buttler将Lumia McLaren描述为一种非凡的装置。Lumia McLaren支持悬停触摸，也称为3D Tocuh。该设备使用X、Y和Z坐标概念来确定用户手指的位置。

“当你的手指接近手机的平面时，我们知道你的方向是什么，”Laura Buttler解释道，“键盘和打字在这方面上表现地非常出色。”

该设备还旨在了解粗大手指的位置和手势。3D Touch与Windows Phone的Metro界面兼容，它可以让用户只需将光标悬停在磁贴上即可预览电子邮件或消息内容。

“你不必让自己脱离生活的潮流，快速预览内容。这是Metro背后想法的一部分，“她解释道。

Lumia McLaren应该配备了比Lumia 1020更好的相机。

有趣的是，微软还准备了Lumia 1520继任者，其支持蓝牙键盘和横向模式。这可能使该设备成为一个合适的迷你平板手机。