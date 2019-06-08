亚马逊CEO贝索斯：蓝色起源将登月“拯救”地球

近日，亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯声称他的蓝色起源将登上月球去“拯救地球”。其想法就是将更多的人类搬迁到太空中，这也是保护地球长远战略的一部分。

“为了在太空中生存，我们需要利用好太空中的资源，而月球就是一个很好的来源。在我看来，人类进入太空就是为了拯救地球。如果想要继续发展我们的文明，那么月球就是必经之路。这也是我们后代子孙将为之努力的事业，因为只靠一代人无法完成。我们将会把重工业搬迁至太空中，地球则留给我们居住。”

月球两极的冰块能作为饮用水，并培养其它农作物，还能作为火箭推进剂的原料。贝佐斯还认为，从月球表面发射火箭所需的能量更少，因为它的引力只有地球的六分之一。

在拉斯维加斯的re:Mars会议上，贝佐斯与亚马逊预测主管描述了人工智能、太空和商业的未来。

今年五月中旬，美国国家航空航天局（NASA）曾推出过Project Artemis项目，并计划于2024年与商业合作伙伴联手重返月球表面。本月初，贝佐斯在华盛顿的一次新闻发布会上公布了月球登陆器和BE-7火箭引擎，该登陆器的最大载货量为6.5吨。最近几周还有消息称，蓝色起源将成为第一家为月球配送物资的合作伙伴。上个月，蓝色起源、Northrop Grumman和洛克希德·马丁等公司向NASA递交了月球空间站的概念计划。

蓝色起源预计将于今年年末完成第一次载人航天飞行。其可回收式火箭曾于2015年完成第一次太空飞行试验。

贝佐斯在发言中表示，除了机器学习和生物科技，灵巧型机器人等关键技术也会在未来十年得到充分发展。

“我认为机器的抓取问题会在未来十年得到解决。如果时间倒退三四十年，你问当时的机器人学家、计算机科学家和机器学习工程师，机器人领域最大的问题是什么——答案无疑是机器视觉、自然语言理解和抓取——当时很多人认为抓取问题会第一个被解决。结果却恰恰相反，”他说道。