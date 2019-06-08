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端午节当天内地票房《X战警：黑凤凰》1.04亿元夺冠，但口碑崩了豆瓣仅6.0分

2019-6-8 11:50:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月8日消息 据报道，6月7日（周五）是端午节，也是小长假的第一天，内地大盘票房表现不错，总成绩3. 34亿元。其中《X战警：黑凤凰》以1.04亿票房领跑，而两部新片《追龙2》、《最好的我们》以及上映了一周的《哥斯拉2》表现都不错，票房也在6000万元上下，小长假亚军目前还不明朗。

影片剧情围绕X战警中最受欢迎成员之一的琴·葛蕾展开，讲述她逐渐转化为黑凤凰的故事。在一次危及生命的太空营救行动中，琴被神秘的宇宙力量击中，成为最强大的变种人。此后琴·葛蕾不仅要设法掌控日益增长、极不稳定的力量，更要与自己内心的恶魔抗争，她的失控让整个X战警大家庭分崩离析，也让整个星球陷入毁灭的威胁之中。《X战警：黑凤凰》是迄今为止气氛最紧张、情感最丰富的一部《X战警》电影，是《X战警》系列20年来的集大成之作，大家非常熟悉和热爱的变种人大家庭即将面对最为强大的敌人——而她恰恰还是他们中的一员。

根据猫眼电影专业版，截至到6月8日上午，《X战警：黑凤凰》票房达到了2.13亿元。

不过《X战警：黑凤凰》影片内外口碑皆不佳，其中内地的豆瓣平台上评分跌到了6.0分。共有46173人评价，5星评价占比5.4%，4星评价占比19.2%，1星评价占比3.8%。

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关键词：X战警电影

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