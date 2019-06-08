手游《崩坏3》确认推出PC版

IT之家6月8日消息 今天，《崩坏3》官方正式宣布桌面版上线计划，具体上线时间还没有公布。

据悉，《崩坏3》是由米哈游科技（上海）有限公司制作发行的一款角色扮演类手机游戏，该作于2016年10月14日全平台公测。

游戏讲述了世界受到神秘灾害“崩坏”侵蚀的故事，玩家可扮演炽翎、白夜执事、第六夜想曲、月下初拥、极地战刃、空之律者、原罪猎人等女武神，去抵抗崩坏的入侵，维护好这个世界的和平。游戏拥有圣痕系统、女武神等战斗培养元素，还引入乱斗竞速、舰团战等PVP玩法。