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印度拟新法案：购买、持有比特币等数字货币可判10年监禁

2019-6-9 13:58:01来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月9日消息 据外媒消息，印度政府部门正在就《禁止加密货币和官方监管数字货币2019年法案》进行讨论，一旦通过这个法案，那么在印度持有、购买、出售比特币等数字货币都是犯罪行为，而且刑罚非常严厉，可以判处1到10年监禁。

值得注意的是，数字货币犯罪是可认定的，所以这类犯罪是不可申请保释的，这一刑罚之严重堪比强奸、凶杀案犯罪了。如果法案通过，那么印度有可能成为第一个立法打击比特币等数字货币的国家。

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关键词：印度比特币

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