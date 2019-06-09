京东6.9领券指南：电器嗨购每满500减30，爆款直降1000

京东618 今日主题【电器酷玩日】，数码家电商品每满500减30、爆款直降1000元，不同会场今天都会有各自的特惠新低，购物车还没清空的小伙伴多多关注下：点此前往。
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|会场
|优惠力度
|主会场
|超市狂欢日，领券满199-50
|超市券18张
|199-50/299-80/399-100/499-150
|白条券
|3/6/12期免息整点抢，抽奖立减100元
|大波新券
|99-5元白条券、各种品类券
|乳品冰饮
|满199减50，满159减30
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|京豆兑换
|105-5/160-7/300-12全品券
|酒水券
|499-100，秒杀低至9.9元
|啤酒券
|2件8折，部分满199-100
|全品券4张
|29-2/39-3/49-4/29-2
|手机券
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|家电券
|6000-618、999-50元神券
|电视影音
|980-200、4970-500元券
|数码电器
|手机1880-200、880-100元券
|摄影摄像
|6.18元超级秒杀，最高减1000
|电脑数码
|抢618元神券，爆款直降1000
|运动鞋服
|300-60、600-120元券
618京东特惠指南，好价新低：
|品牌
|大促活动
|荣耀
|荣耀20系列上市，全场最高立省1100
|苹果
|iPad Pro定金100抵1000
|小米
|Redmi K20 Pro 2499元
|华为
|直减400元
|一加
|一加7 Pro新品上市
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16Xs新品预售
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