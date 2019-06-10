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微软次世代Xbox主机公布：性能提升4倍，2020年发售

2019-6-10 6:41:42来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月10日消息 在今天举行微软Xbox E3展前直播活动中，微软官方透露了有关其下一代Xbox主机的细节。新主机将于2020年圣诞节期间发售，代号为Project Scarlett。

根据微软介绍，下一代主机将采用基于AMD Zen 2和Radeon RDNA架构的定制设计CPU，新主机将比Xbox One X性能强四倍。微软也将使用快速的GDDR6内存，微软称它将“迎来我们从未见过的分辨率和帧率。”

▲Project Scarlett测试板

全新的Project Scarlett主机将支持8K游戏，游戏帧速率高达120fps，还支持光线追踪和可变刷新率，微软也将在Project Scarlett上使用SSD。“我们创造了新一代固态硬盘。我们将SSD用作虚拟内存，“Xbox发言人在一个揭幕视频中说道。根据微软的说法，带来的表现提升是本世代主机的40倍，这意味着游戏的加载速度要快得多。

值得一提是，竞争对手索尼也承诺，PS5将支持高达8K的图画面、3D音频、SSD存储以及与现有PlayStation 4游戏的向后兼容性。PS5还将使用基于AMD第三代Ryzen系列的八核CPU，并配备支持光线跟踪图形的GPU，还支持以120Hz刷新率的4K图形。

遗憾的是微软并未公布Project Scarlett主机的外观，我们可能会在明年的E3上看到更多关于Project Scarlett的信息。

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关键词：Xbox

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