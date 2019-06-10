硅谷巨头游说支出大幅上涨，谷歌去年花了2170万美元

随着美国科技巨头面临着来自监管机构越来越多的有关隐私做法和市场控制的审查，它们正花费更多的钱试图影响议员。目前谷歌在游说方面投入的资金最多。

根据Center for Responsive Politics的数据，谷歌去年在游说上花费了2170万美元，连续两年超过波音和美国电话电报公司（AT&T）等传统领先者，成为支出最多的公司。另外，亚马逊和Facebook在2018年的游说支出也达到了创纪录的水平。

多年来，随着美国最大的几家科技公司的市值和消费者影响力一起攀升，它们已经为自己的商业行为受到更彻底审查的那一天做好了准备。

上周有报道称，美国司法部正准备对谷歌展开反垄断调查，并被赋予对苹果的管辖权，这是对科技行业更广泛调查的一部分。美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）则承担了对亚马逊和Facebook的监管职责。

甚至在最新的监管进展之前，两党议员就已经在加大对科技公司的压力。最大的批评者之一是马萨诸塞州参议员、民主党总统候选人伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren），她一直在推动一场“拆分大型科技公司”的运动。

近年来，科技公司的游说支出一直在稳步上升，过去10年更是大幅上升。根据Center for Responsive Politics的数据，2009年，谷歌只在游说上花费了400万美元，这个数字到去年增长了5倍。

2011年和2012年，由于面临FTC的挑战，谷歌开始加大游说支出。2012年，该公司支付了超过2250万美元的罚款，以了结FTC有关隐私的指控。第二年，出于监管机构对谷歌扼杀竞争的担忧，谷歌同意改变一些商业惯例。

亚马逊去年在游说上花费了1440万美元，Facebook则花费了1260万美元。

亚马逊的游说支出较两年前增长了27%，十年间增长了近八倍。 Facebook的成本比2016年上涨了45%，几乎是2009年的60倍。去年剑桥分析丑闻爆发后，FTC展开了一项调查，调查Facebook是否违反了2011年与该机构达成的一项协议。根据该协议，共享用户数据需要获得明确的同意。

微软去年在游说方面投入了960万美元，高于前两年的870万美元。苹果去年的此项支出为668万美元，略低于2017年，但远高于2016年。

美国在执法方面远远落后于欧洲。今年3月，谷歌被欧盟委员会以扼杀在线广告竞争为由罚款17亿美元。自2017年以来，欧盟还对该公司另外两项反竞争行为处以总计近80亿美元的罚款。

虽然大型科技公司花在政治游说上的钱只占其巨额现金储备的一小部分，但拨款的增加显示出华盛顿特区做出的重大决定，可能会对他们未来的发展产生重大影响。