微软Xbox新一代精英手柄亮相：11月发售，定价1242元

IT之家6月10日消息 微软今天在E3 2019推出了新的的Xbox精英手柄——Xbox精英无线手柄2代，根据微软的说法，新手柄完全重新设计。

微软还为新手柄提供了USB-C和蓝牙支持，每次充电可续航长达40小时。加入了包含可调整阻力的拨杆、全包围防滑握把、更精短的扳机锁等30个新功能。

Xbox精英手柄2代已经开启预订，将于11月4日在全球24个市场同步上市，建议零售价为179.99美元（约合人民币1242元）。