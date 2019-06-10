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全球无电人口仍有8.4亿：印度独占9900万

2019-6-10 7:28:05来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月10日消息 据澎湃新闻报道，世界银行等国际机构最新发布的报告显示，全球生活在无电环境的人口仍有8.4亿，其中印度独占9900万。

这份全球能源进展系列报告称，近十年来发展中国家的电气化取得重大进展，全球已获得电力供应的人口（用电人口）比例从2010年的83%增长至2017年的89%，新增电力用户超过9.2亿人。得益于此，全球无电人口从2010年的12亿下降到2017年的8.4亿。

然而，截至2017年，仍有96个国家未实现100%供电，其中绝大多数位于撒哈拉以南非洲、中亚和南亚地区。从地区分布来看，全球约有78%的无电人口生活在缺电程度排名前20的国家。印度依然是全球无电人口最多的国家，截至2017年底，该国有9900万人无法用电。位列其后的2017年底无电人口最多的国家还有：尼日利亚（8700万）、民主刚果（6600万）、巴基斯坦（5800万）、埃塞俄比亚（5800万）、坦桑尼亚（3800万）、乌干达（3300万）、莫桑比克（2200万）、孟加拉国（2000万）、马达加斯加（1900万）、肯尼亚（1700万）、苏丹（1700万）、安哥拉（1700万）、尼日尔（1700万）、马拉维（1600万）、缅甸（1600万）、朝鲜（1400万）、布基纳法索（1400万）、乍得（1300万）以及马里（1100万）。其他国家无电人口为1.81亿。

该报告预测，到2030年，全球用电人口预计为92%，届时仍有6.5亿人无法获得电力供应。

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