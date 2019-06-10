中国移动：SPN已基本成熟具备规模试商用条件

5G作为与3G/4G完全不同的通信技术标准需要全新的承载技术来进行支撑。在技术的选择上，中国移动没有选择IP RAN或者OTN的方式，而是选择了SPN。这意味着SPN能否快速成熟可商用直接关系到中国移动5G建设进程。

中国移动介绍，经过技术方案和标准研究、实验室测试、现网试点，在产业链共同努力下，SPN技术已基本成熟具备规模试商用条件，希望产业链共同努力继续进一步完善，迎接即将到来的5G规模部署元年。

目前，中国移动已经联合产业链在ITU-T、IETF、CCSA等推进SPN标准立项，如SPN已成为ITU-T新一代传送网核心标准G.mtn；OIF设立SPN传送层标准FlexE 2.1，FlexE 2.1标准保障了5G传输网中能够采用信道化的50GE光接口，降低5G传输网络光接口成本；

IETF设立SPN分组层标准Path Segment，Path Segment标准提出了一种新的SR segment基础类型，实现5G传输网的分组层的可靠传送；

CCSA已立项SPN总体技术要求、SPN设备技术要求、超高精度时间同步接口要求等系列标准。

在产业链支持方面，目前SPN已经汇集了华为、中兴、烽火、爱立信、诺基亚等设备厂商；盛科、博通等商用芯片厂商、光迅、旭创、海思、Oclaro、Oplink、Finisar、Sumitomo、Acacia、Inphi、Fujitsu、三菱等光模块厂商；ixia、思博伦、EXFO等测试仪表厂商。

由于5G前传网络和回传网络对光层的需求不同，光模块的种类和要求也不同。针对光层，中国移动解决核心汇聚层SPN集成彩光vs灰光技术分歧，SPN集成Nx100G WDM提供大带宽综合业务承载。

中国移动认为，SPN集成WDM具有可简化网络层次，降低网络成本；灵活扩展网络带宽，采用简化的ROADM实现业务灵活穿通和上下的优势。但其也存在传统分组和OTN两大领域在系统产品的转发、管控层面的有机融合的挑战。中国移动希望，联合产业链加快进一步完善功能，实现同一系统、统一管控。在接入层，中国移动解决接入层50G PAM4 BiDi vs 10G/25G技术分歧，采用更高性价比的50G满足带宽和时间同步需求。