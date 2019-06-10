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法拉第未来高管称FF 91预计明年年中正式量产

2019-6-10 12:52:16来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月10日消息 据华夏时报报道，当地时间5月22日上午，法拉第未来公司一位中国籍高管对记者表示，预计FF 91 2020年年中正式量产，而最大的变量是资金压力。

报道称，FF的厂区面积并不大，只有两栋白色的两层办公楼，一处为行政楼，一处为研发楼。内部人士称，目前日常上班员工300多人，还有大约400人在停薪留职状态

据介绍，FF 91车内外总共有10个显示屏，后排的屏幕最大有27吋，可以伸缩，副驾驶及后座前面均有屏幕。车门对开设计，车门下舷部分设计有窄条灯光屏，显示FF图标和文字。后排座椅仰角能到150度左右，几乎可以平躺。

报道还称，FF 91可以同时放三张SIM卡，三张卡可以叠加网速，这将支撑FF 91可以在车上看电影、开电话会议、玩游戏、购物。工作人员称，面部识别开锁系统可能会因为成本问题被取消，但车内依然配备有面部识别的功能。该车的三个车轮都配有电机（前一后二），转弯半径很小，理论上甚至可以在原地转圈。

前述中国籍高管还介绍说，FF 91的设计续航里程是700公里，其马力是1050P，这比特斯拉更胜一筹。

值得一提的是，贾跃亭今年1月3日在微信朋友圈表示，FF 91作为FF创新的第一个成果，现在距离量产仅剩‘临门一脚’，是时候准备好接受市场和用户的检验了。

4月30日，Faraday Future官方宣布，FF已经获得了美国商业银行Birch Lake领投的2.25亿美元债权及信托融资，不仅如此，独立估值顾问Houlihan Lokey还确定了FF的技术价值估值为12.5亿美元，FF称，这为完成股权融资奠定了坚实基础。

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关键词：FF 91法拉第未来

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