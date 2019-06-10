美国白宫官员请求延期禁华为

IT之家6月10日消息 据环球时报援引路透社报道，近日美国白宫“管理和预算办公室”代理主管沃特写信给美国国会，要求将限制中国华为的措施延期执行，以给那些与华为有业务往来的美国政府供应商更多时间进行调整。

去年，美国通过一部名为《国防授权法案》的国防法律，以国家安全为由全面禁止美国联邦政府购买华为等部分中国企业的的产品，也不许美国政府的承包商和供应商用政府的钱去购买华为等部分中国企业的产品，还对这些承包商和供应商自身购买和使用华为的产品进行了限制。其中直接禁止美国政府购买华为设备的禁令今年生效，而对第三方的限制则将在2年后生效。

路透社指出，沃特希望延期执行的国防授权法中对于华为的部分禁令，与美国商务部单独将华为列入的“实体清单”并不是一回事，因此也不会影响到“实体清单”及其相关禁令对华为实施的时间。美国商务部的“实体清单”是禁止华为在未经美国政府批准的情况下，从美国公司购买零部件、设备和技术的一种黑名单。

沃特则在写给国会的信中提出这部分禁令最好延期到4年后实施，以给美国政府的这些承包商们更多时间去调整，将华为排除出他们的业务。如果所有限制令都在今年实施，沃特认为这会令能向美国政府供货的承包商数量“大幅减少”。