IT之家现场试玩微软xCloud：体验流畅，画质有妥协

IT之家6月10日消息 微软今天凌晨4点在洛杉矶微软剧院举办了E3 2019展前发布会，在本次发布会上，微软介绍了许多新游戏，同时也公布了旧有IP的实机画面，当然还包括xCloud以及面向下一代主机的“猩红”计划。在本次发布会之后，微软也为部分玩家以及媒体提供了E3 2019展前发布会上公布的游戏的试玩。

IT之家受邀参加了本次的E3 Xbox ShowCase，也就是提前体验到了即将或者正在研发中的游戏以及全新的技术，例如《极限竞速：地平线4》的乐高DLC，《帝国时代2》决定版，2K的《无主之地3》以及面向主流平台的xCloud计划。



作为今后云游戏的一部分，微软希望通过xCloud计划让玩家随时随地都能游玩Xbox游戏，而在本次的ShowCase中，微软也专门提供的一个区域供玩家游玩基于xCloud的游戏，微软提供了包括《生化危机7》、《极限竞速：地平线4》以及《战争机器4》在内的各种游戏。

经过我们的实际测试，Xbox手柄通过蓝牙和手机进行配对，随后就可以操纵手机进行游玩了，而手柄反馈到手机的延迟大概在0.15-0.2秒上下，基本上可以做到实时操纵，没有延迟感。当然这也和游玩场馆设立于洛杉矶有一定的关系。如果以后xCloud来到国内，其延迟能否满足FPS游戏的要求还需要进一步的测试。

当然和主机以及PC相比，xCloud在游戏画质上有比较大的妥协，尤其是《极限竞速：地平线4》，许多画面细节并不能在游戏中得以展现，另外似乎所有的游戏都保持在了30帧的速率。同时在开车的时候，画面也会出现偶尔的模糊，就像看游戏直播出现的瞬时模糊一样，这或许是xCloud目前还没有成熟的原因。同时基于xCloud的云游戏其UI并没有针对手机做特别的优化，因此实际玩起来并不轻松，玩久了也有种酸痛感。而在展示台中我们也看到了平板电脑运行xCloud云游戏的场景，和手机比起来，平板电脑由于采用了更大的屏幕，因此实际观感更加舒服。

而关于xCloud的系统需求我们也询问了微软Xbox的工作人员，他们表示流畅运行xCloud云游戏的最低标准为拥有7Mbps的下传带宽，而具体到多少版本的iOS系统和安卓系统才能支持xCloud，微软表示目前尚在开发之中，还不能给出具体的答案。

尽管xCloud还有很多需要改进的地方，但是通过对于xCloud的实际体验，今后随时随地游玩3A大作不再是梦想，当然前提是你需要一个流畅的网络。