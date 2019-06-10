《[20190603期]关注IT之家微信公众号，送100份好礼》中奖名单

IT之家6月10日消息 《[20190603期]关注IT之家微信公众号，送品牌耳机等100份好礼》活动中奖名单来啦！（在IT之家微信公众号回复“中奖名单”即可查询最新一期活动的完整中奖名单。

活动奖品：

一加银耳2、vivo XE800等耳机*30

IT之家1000金币*70个名额

中奖名额共100个，实物（随机发放，中奖者需回复邮寄信息）、虚拟（IT之家金币，中奖者回复软媒通行证id）。

活动时间：2019年6月3日 - 6月10日15:15

中奖规则：只需在IT之家微信公众号中回复“生日快乐”即可参与活动，一共会抽出100名中奖者，获奖名单将于6月10日17:00左右在IT之家公布。届时在IT之家微信公众号回复“中奖名单”亦可查看。

活动完整中奖名单：

• 一加银耳2、vivo XE800等耳机：中奖者回传邮寄信息

• 1000 IT之家金币：中奖者回传软媒通行证id领奖

▲中奖用户微信昵称及头像

奖品领取方式：

以上中奖的小伙伴需要在2019年6月16日（含）之前内将联系方式回复到【IT之家】微信公众号，格式为：

我来领奖 姓名：XXX 联系电话：01234567890 收件地址：XXXXXXXXXXX

我来领奖 姓名：XXX 软媒通行证ID：XXX

注：逾期未主动联系视为放弃领奖。



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