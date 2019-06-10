内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>活动互动

《[20190603期]关注IT之家微信公众号，送100份好礼》中奖名单

2019-6-10 16:57:59来源：IT之家作者：子非责编：子非评论：

IT之家6月10日消息 《[20190603期]关注IT之家微信公众号，送品牌耳机等100份好礼》活动中奖名单来啦！（在IT之家微信公众号回复“中奖名单”即可查询最新一期活动的完整中奖名单。

活动奖品：

  • 一加银耳2、vivo XE800等耳机*30

  • IT之家1000金币*70个名额

中奖名额共100个，实物（随机发放，中奖者需回复邮寄信息）、虚拟（IT之家金币，中奖者回复软媒通行证id）。

活动时间：2019年6月3日 - 6月10日15:15

中奖规则：只需在IT之家微信公众号中回复“生日快乐”即可参与活动，一共会抽出100名中奖者，获奖名单将于6月10日17:00左右在IT之家公布。届时在IT之家微信公众号回复“中奖名单”亦可查看。

活动完整中奖名单：

• 一加银耳2、vivo XE800等耳机：中奖者回传邮寄信息

• 1000 IT之家金币：中奖者回传软媒通行证id领奖

▲中奖用户微信昵称及头像

奖品领取方式：

以上中奖的小伙伴需要在2019年6月16日（含）之前内将联系方式回复到【IT之家】微信公众号，格式为：

我来领奖

姓名：XXX

联系电话：01234567890

收件地址：XXXXXXXXXXX

我来领奖

姓名：XXX

软媒通行证ID：XXX

注：逾期未主动联系视为放弃领奖。

更多福利活动，请关注IT之家微信公众号：微信搜索“IT之家”或扫下方二维码关注

▲移动客户端用户：点击二维码图片并保存到手机，然后使用微信的扫一扫功能，选择相册，找到此二维码即可扫一扫。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：软媒活动

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有