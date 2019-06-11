中国铁路公布新列车运行图：内地联通香港的高铁车站增至58个

IT之家6月11日消息 IT之家从铁路12306官方微信公众号获悉，7月10日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图暨暑期运行图，新投用一批复兴号动车组，内地联通香港的高铁车站增至58个。

具体来看，调图后，全国铁路日常增开直通旅客列车39对，变更运行区段54.5对，变更运行径路16.5对，其他调整85对。

在客流高峰期增开动车组列车25对、变更运行区段2对。此次调图，全国铁路新投用一批复兴号动车组。

增开重庆西、天津西、南宁东、肇庆东、汕头至香港西九龙站动车组列车，增加遵义、贵阳东、白洋淀、邯郸东、岳阳东、衡阳东、梧州南、佛山西等站办理直通香港客运业务，内地与香港联通的高铁车站将增至58个。

在天津至保定高铁的白洋淀站，雄安新区旅客群众可乘天津西至香港西九龙的高铁列车直通香港。

调图后，南宁至广州、南宁至昆明及兰新高铁哈密至乌鲁木齐段优化列车开行方案，部分城市间动车组运行时间大幅压缩。南宁至广州动车组最短运行时间达到2小时45分，压缩30分；南宁至昆明动车组最短运行时间达到3小时43分，压缩45分；昆明至广州、广州至昆明动车组最短运行时间分别为7小时08分、7小时13分，分别压缩1小时42分、1小时10分。兰新高铁哈密至乌鲁木齐间运行时间压缩25分。

优化后，北京南至青岛北G209/210次往返运行时间均为3小时05分、压缩48分；

北京西至北海G529/530次北京西至南宁段，往返运行时间分别为10时50分、10时59分，分别压缩2小时51分、2小时16分；

上海至漯河K1048/5次压缩运行时间2小时19分。

增加2条中欧班列国内运行线，达到70条；呼和浩特至唐山铁路万吨列车开行对数由39对增加至45对，侯月线、襄渝线、兰新线、集通线等主要货运通道增加货物列车14对。

此外，调图后，全国铁路暑期高峰日均增加客运能力26万个席位。