《英雄联盟》“自走棋”玩法将于暑期上线

IT之家6月11日消息 英雄联盟官方宣布，英雄战棋模式将于暑期上线；相比于过往召唤师峡谷的体验，“英雄战棋”会更加侧重策略思考与英雄搭配。这是一次新的尝试，希望能为所有召唤师带来一些不同的体验。

我们非常期待“英雄战棋”模式的上线，我们将收集各位召唤师们的反馈并和大家一起制作这个模式。“英雄战棋”将会首先以Beta测试的形式上线，所以会有许多不完美的地方。我们会努力修复与优化不足的地方，以便为大家带来更好的游戏体验。我们也会通过开发者日志、更新以及说明的形式与大家交流。

1、英雄战棋模式是什么?

英雄战棋是一个回合制策略游戏模式，每局比赛由八名玩家共同进行一对一决斗，直到场上只剩下最后一名玩家。获胜关键是在合理的战术策略下从随机化的英雄池中选择最佳的英雄阵容，用装备对阵容进行强化，并构架优势对战阵型。这是拳头对新兴的战棋类游戏的尝试，目标服务于全体玩家，无论是硬核竞技型还是休闲型、社交型玩家，都能获得有趣味、有深度的游戏体验。

2、关于英雄战棋模式的更新节奏

我们坚信服务玩家和粉丝的价值，因此我们将会每隔两周进行更新，还将会定期开展活动、制作新模式。此前有很多玩家告诉我们他们对战棋类型模式表现出了浓厚的兴趣，我们希望英雄联盟的粉丝们能够高兴地看到这款游戏标志性的画面、风格和有深度的玩法在这个新模式中焕发活力。

3、关于英雄战棋的一些期待

英雄战棋模式对于玩家来说能够轻易上手，不论是老玩家还是新手，只要你拥有英雄联盟的账号就可以立刻进入游戏体验。相比于传统的竞技模式，更加注重策略性的“英雄战棋”模式并不需要很高的操作要求，但策略性以及英雄搭配所带来的“化学反应”同样会让这个模式带来很多有趣的体验。这些体验也是我们希望能够带给召唤师并与召唤师们继续去挖掘和探索的。召唤师们将以全新的方式体验到他们喜欢的英雄、装备和技能，能够体验到在传统多人在线竞技类型之外的乐趣。

我们将在后续进一步为大家提供有关“英雄战棋”模式的信息，并将尽快推动完成测试上线，感谢所有召唤师的支持。