育碧E3 2019发布会新游汇总，《看门狗： 军团》正式登场

IT之家6月11日消息 今日早间，育碧举行了E3展前发布会，发布会上公布大量内容，《看门狗： 军团》正式登场。

《冠军冲刺》是一款技术为主，并以团队PvP形式进行的体育游戏，且可免费进行游戏。身为一名”滑轮高手”，你将参与三对三的团队竞赛。规则很简单：抢到球并保持队伍持球状态绕行场地一周，最后得分。你可以在尝试得分前多绕行几圈，藉此取得更多分数。每场竞赛过后，你都会吸引新的粉丝、解锁赞助商、自定义角色，最后还能解开独特的粉丝庆祝活动。

《渡神纪》是一款开放世界冒险游戏，充满史诗级的战役以及任务。在美丽的奇幻世界自由探索，运用超凡的能力对抗神话怪兽，但它们不是你唯一的敌人。等待着你的还有困难的试炼、危险的地牢、以及各种英勇壮举。这将是一趟始终充满挑战与回报的旅程，你也终将成为命运中注定的英雄。该游戏售价358元，将于2020年2月25日发售。

《彩虹六号：封锁》是一款3人组队合作的FPS游戏，背景设置在未来。彩虹小组的特勤干员将面对一种极度危险的变异外星寄生虫，它们会感染人类宿主和环境，为人类带来前所未有的挑战。

《看门狗：军团》E3亮相！这次我们来到伦敦，你可以在这里招募各具才能的角色，集结你的军团，一起夺回伦敦。《看门狗：军团》的开放世界每一个角色都可以控制，都有自己的特点，还能控制多名NPC。该游戏将于2020年3月6日发售，现已开启预购。

《幽灵行动：断点》是一款发生在环境多变、凶险神秘的开放世界中的军事射击游戏。您可以完全独自进行游戏，也可以在最多支持四名玩家的合作模式中一起冒险。《幽灵行动：断点》Beta测试9月5日启动，该游戏将于10月4日登陆Xbox One, PS4和PC平台。

育碧Uplay+订阅服务，可以玩一百多款PC游戏，并且不断更新，每个月收费14.99美元；上线时间为2019年9月3日，目前国区暂未开放。2020年还会登录谷歌云游戏平台Stadia。

除此之外，育碧还带来了《英灵乱战》、《攻坚特勤》、《舞力全开2020》等游戏；《荣耀战魂》、《极限巅峰》、《全境封锁2》等游戏也有更新内容。