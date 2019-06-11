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中消协：格力公司实名举报奥克斯空调事件关乎消费者权益

2019-6-11 10:45:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月11日消息 据澎湃新闻报道，中国消费者协会称，中消协关注珠海格力电器股份有限公司实名举报奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品事件。

中消协有关负责人表示，此事关涉产品质量和消费者权益，该协会对此高度关注。中消协注意到，该事件已经引起广大消费者的担忧和不安，也引起有关监管部门高度重视，该协会期待尽早给出结论。同时，中消协呼吁相关经营者始终树立“消费者优先”理念，为消费者提供品质可靠的产品和服务，保障消费者合法权益。

昨天下午，格力电器在官方微博向国家市场监督管理总局公开举报奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品。奥克斯方面则在今晚发声明称，格力既非消费者又非国家监管部门，其声称消费者向其举报奥克斯产品问题，明显不合情，不合理，漏洞百出。正当618空调销售旺季来临之际，格力采用诋毀手段，属于明显的不正当竞争行为。奥克斯愿意接受广大消费者和国家相关部门监督检查。

对于格力的不实举报，奥克斯已向公安机关报案，并将向司法机关提起诉讼，依法保护合法权益，维护市场正常秩序。针对格力举报奥克斯这一事件，浙江省宁波市场监管局已关注这一情况，正在进行核实，待核实清楚后将会发布官方通报。

格力电器昨天晚间表示，用事实说话，已准备好充分证据供监管部门调阅，并视情况适时向社会公布。

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关键词：格力奥克斯

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