初代网红罗玉凤微博被注销

IT之家6月11日消息 根据微博网友的反馈，目前已经无法在微博上搜索到罗玉凤的账号。

搜索罗玉凤只有下方几个结果。

目前尚不清楚到底是罗玉凤自行注销帐号的还是被微博“封杀”的。

据了解，罗玉凤个人微博曾发文“华为早就该垮了。。”目前该微博已经被删除。5月20日，苏宁手机官微发文表示，在苏宁线上任何平台、线下任何门店，我们从此拒绝再将任何一台手机销售给罗玉凤女士。即便可能会引发某些“公平性”规定争议，我们也在所不惜！尊严不容践踏。