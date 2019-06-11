首款适配120Hz屏幕手游！《一人之下》手游为ROG游戏手机2抢先定制

此前腾讯游戏与ROG联合宣布将推出ROG游戏手机2手机，这款手机不单单是ROG旗下的第二款游戏手机，同时也因为120Hz的屏幕刷新率引发玩家强烈的关注。

随后，根据同名国漫《一人之下》改编的手游，对外公布将成为首款支持120Hz刷新率的游戏，同时也能很好的适配全新的ROG游戏手机2。

手机市场屏幕刷新率一直以来都维持在60Hz，虽然今年有手机刷新率已经达到了90Hz，但是这种差别相比于60Hz还是不明显的。

现阶段很多手机应用场景已经达到了60Hz，足够我们正常使用，但实际上，高刷新率对于游戏影响相对而言非常明显，这种差异也是120Hz屏幕出现的一个重要意义。不过，硬件跟不上，这让一部分用户无法体验高刷新率的手机游戏，这就出现了“有米无炊”的局面。

虽然市面上有些手机可以进行高刷新率的游戏输出，但一部分高刷新率的手机游戏往往对这种情况进行的锁帧。这又出现了“有炊无米”的尴尬情况。

针对这两种情况，ROG游戏手机2与腾讯手游《一人之下》很好的填补了这方面的空白。这将为手机玩家带来新体验。

据了解，腾讯游戏所推出的《一人之下》手游是一款3D动作RPG即时战斗类型的手机游戏，将专门为ROG游戏手机2提供120Hz超高帧率定制版。相比于传统的60Hz刷新率，120Hz刷新率的游戏体验更加连贯顺滑。

玩家不仅可以体验丰富的动作细节，同时也能活得更加精准的操作。除了《一人之下》手游，腾讯游戏未来或将推出更多的高帧率版本游戏。