比特易创始人惠轶去世，年仅42岁

IT之家6月11日消息 据前比特易合伙人张歆彤透露，比特易创始人惠轶已于2019年6月5日逝世。

前比特易合伙人张歆彤在长江商学院同学群中宣布， “亲爱的惠轶已于6月5日永远的离开了我们。当天清晨，我在极大的悲痛中见到了他最后一面。从2018年5月，老惠邀请我加入他的创业公司比特易，至2018年8月离开，虽只有短暂的三个月，但我见到了老惠的正直、善良与聪慧，他对生活、对工作永远充满激情，他头脑清澈、思维通透。我至今难以想象，也无法接受，他竟然会选择主动结束自己年仅42岁的生命。”

据多家媒体报道，惠轶自杀的原因是期货爆仓，做空比特币被爆共 2000 多个比特币，折合人民币超过了一个亿。但目前该消息还未得到官方证实。

据了解，惠轶，2003年毕业于中国科技大学(编辑出版学学士，管理学硕士)，长江商学院EMBA，曾担任IBM中国研究中心高级研究员，Microsoft高级产品经理。在智能硬件、互联网金融等多个领域创办多家公司。

2017年创办比特易，获软银中国、蓝驰创投A轮战略投资。据了解，比特易是业界领先的区块链市场数据分析与服务平台，我们为数字货币投资者提供专业的市场分析工具、数据指标和风险管理策略，帮助投资者有效控制数字货币投资风险。