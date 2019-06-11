内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

比特易创始人惠轶去世，年仅42岁

2019-6-11 11:42:46来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月11日消息 据前比特易合伙人张歆彤透露，比特易创始人惠轶已于2019年6月5日逝世。

前比特易合伙人张歆彤在长江商学院同学群中宣布， “亲爱的惠轶已于6月5日永远的离开了我们。当天清晨，我在极大的悲痛中见到了他最后一面。从2018年5月，老惠邀请我加入他的创业公司比特易，至2018年8月离开，虽只有短暂的三个月，但我见到了老惠的正直、善良与聪慧，他对生活、对工作永远充满激情，他头脑清澈、思维通透。我至今难以想象，也无法接受，他竟然会选择主动结束自己年仅42岁的生命。”

据多家媒体报道，惠轶自杀的原因是期货爆仓，做空比特币被爆共 2000 多个比特币，折合人民币超过了一个亿。但目前该消息还未得到官方证实。

据了解，惠轶，2003年毕业于中国科技大学(编辑出版学学士，管理学硕士)，长江商学院EMBA，曾担任IBM中国研究中心高级研究员，Microsoft高级产品经理。在智能硬件、互联网金融等多个领域创办多家公司。

2017年创办比特易，获软银中国、蓝驰创投A轮战略投资。据了解，比特易是业界领先的区块链市场数据分析与服务平台，我们为数字货币投资者提供专业的市场分析工具、数据指标和风险管理策略，帮助投资者有效控制数字货币投资风险。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有