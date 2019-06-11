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新款ThinkPad P1曝光：4K OLED屏/至强芯，厚度17.2mm

2019-6-11 14:32:02来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月11日消息 最初的2018 ThinkPad P1基本上是ThinkPad X1 Extreme采用Xeon CPU和Quadro GPU进行改装而来的，以吸引专业工作站用户。该系列产品直接与戴尔 Precision 5530工作站竞争，后者本身也是一款XPS 15改装的笔记本。今年，联想将发布采用新硬件和全新外观为ThinkPad P1第二代。

配置方面，ThinkPad P1第二代将搭载第9代Intel CPU（可选至强）和Nvidia Quadro Turing GPU。该显示器将获得Pantone认证，可选4K UHD OLED，OLED面板可能与雷蛇Blade 15，外星人 m15和联想自己的IdeaPad C730上的三星面板相同。

外观方面，笔记本A盖上有碳纤维涂层，厚度比2018型号更薄，但略薄的设计对接口或可维护性没有影响。

▲图自notebookcheck

需要注意的是，ThinkPad P1的GPU选项仅限于Quadro T2000。想要功能更强大的Quadro RTX 3000，RTX 4000或RTX 5000的用户可以选择更厚的ThinkPad P53。

ThinkPad P1 Gen 2将于本月底前推出，起价为1950美元（13400元）。

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关键词：联想ThinkPad P1

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