内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

小米“巨能写”中性笔发布：能绕足球场写4圈

2019-6-11 14:36:10来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月11日消息 今日下午，小米米家智能新品发布会正式举行。在发布会开始之前，小米发布了一款特殊的产品——“小米‘巨能写’中性笔”，官方表示这支笔能绕足球场写四圈。

据了解，相比普通的中性笔，小米“巨能写”中性笔一支更比四支强，其采用日本MKUNI油墨，0.5mm弹簧子弹头，不易飞白断墨。官方称一支笔能完圆周率小数点后 178022 位。

价格方面，小米“巨能写”中性笔一盒10支，售价9.9元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米巨能写中性笔

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有