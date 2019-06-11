小米“巨能写”中性笔发布：能绕足球场写4圈

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IT之家6月11日消息 今日下午，小米米家智能新品发布会正式举行。在发布会开始之前，小米发布了一款特殊的产品——“小米‘巨能写’中性笔”，官方表示这支笔能绕足球场写四圈。
据了解，相比普通的中性笔，小米“巨能写”中性笔一支更比四支强，其采用日本MKUNI油墨，0.5mm弹簧子弹头，不易飞白断墨。官方称一支笔能写完圆周率小数点后 178022 位。
价格方面，小米“巨能写”中性笔一盒10支，售价9.9元。
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