小米“巨能写”中性笔发布：能绕足球场写4圈

IT之家6月11日消息 今日下午，小米米家智能新品发布会正式举行。在发布会开始之前，小米发布了一款特殊的产品——“小米‘巨能写’中性笔”，官方表示这支笔能绕足球场写四圈。

据了解，相比普通的中性笔，小米“巨能写”中性笔一支更比四支强，其采用日本MKUNI油墨，0.5mm弹簧子弹头，不易飞白断墨。官方称一支笔能写完圆周率小数点后 178022 位。

价格方面，小米“巨能写”中性笔一盒10支，售价9.9元。