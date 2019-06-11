《幽灵行动：断点》试玩报告：和机械野怪斗智斗勇

《幽灵行动》是汤姆克兰西所著作的小说改编而成，而手握海量汤姆克兰西版权的育碧自然把这个小说制作成为了游戏。不过或许是里面的玻利维亚风景太过于秀丽，同时游戏玩法有点雷同，《幽灵行动：荒野》被玩家调侃成了玻利维亚旅游观光游戏，而手持重型武器的特种小队则成为了公费旅游的代表。而现在育碧又推出了《幽灵行动》的第二款游戏《幽灵行动：断点》。



受到育碧的邀请，IT之家在本次E3到来之前提前于育碧在洛杉矶的据点游玩了《幽灵行动：断点》，总体的时长大约为2个小时。由于本次的试玩提供的是小队合作任务，因此我和其他两名友媒的同行一起在育碧工作人员的引导下进行了Demo的试玩。由于时间有限，育碧提供给我们的是一个主线任务以及三个支线任务，主线任务的目的便是“营救女科学家”。

关于《幽灵行动：断点》的剧情在这里做一个简单的说明，由于原幽灵小队队长科尔的叛变，玩家不得不在丛林中进行求生，由此导致的结果便是断点中没有了一代充足的补给，一切都要在恶劣的环境中进行，可谓真实的荒野求生。

在《断点》中，最大的变化便是育碧加入了体力条的设定，在《荒野》中，官方并没有对体力值进行太大的限制，基本上只有快速奔跑才会引起角色的喘息。而到了《断点》中，体力值成为了玩家一个需要关注的对象，因为它不但会影响奔跑的速度，同时还会影响其他的动作，比如说攀登、翻滚等，甚至从斜坡处滑行也会消耗大量的体力值。而育碧也直截了当得在游戏的下方将体力值标记出来，当然如果你的体力值是满的，那么它将不会影响到玩家的视野。

同时考虑到丛林中的恶劣环境以及生存的艰难，在《断点》中育碧还增加了“受伤”的设定。如果玩家陷入了“受伤”的状态，不但体力上限会降低，同时相应的行动还会受限，即使使用医疗针也不能提升用户的血量。此时玩家需要使用绷带来接触“受伤”的状态，然而和一针见效不同，“绷带”的使用需要一点时间，而在这段真空期中，你将不能进行反抗，而“受伤”的状态又会因为激烈的战斗而频繁出现，因此在大规模械斗中，一旦受伤，保险点的方法便是躲避到一个阴暗的角落然后榜上绷带，否则正面和敌人刚最后倒下的只能是自己。

正面对抗不可取

由于本作玩家小队需要面对的是手握重型武器的敌人，因此潜行同时尽量不造成战斗或许是整个游戏比较理智的方法。而丛林的存在也让潜行暗杀成为行动的主流方式，官方也多次希望玩家能够通过潜行的方式来完成任务。

当然正面硬刚也不是不可取，只不过你要面对的是拥有强大实力的敌人以及它们先进的武器，例如全自动机器人、无人驾驶坦克和无人机，我们在一次任务行动中无意间引起了敌人的注意，随后便是大规模的战斗，在敌人密集的火力压制了，四个人最终失去了战斗能力，任务失败。不过对于海量的敌人我们还是有自己的方法进行打斗，在一次行动中，面对敌人庞大的基地，通过直升机大法对敌人的基地进行了扫荡，最终获得了主动权，没有了上述这些超级兵的困扰，扫尾工作也就简单了许多。

显然在本作中，玩家自然不会跟《荒野》中一样，手持重型武器悠哉地在玻利维亚旅游，而更像是陷入绝境的特种兵，需要用各种方法来让自己在敌人的重重包围中解脱。

《断点》中提供的是四个不同的职业，包括突击、狙击、潜行和医疗，这一次育碧对四个职业进行了严谨的分工，大家各司其职。而我分到的是突击，也就是当先锋，通过手中的武器来压制敌人，而其他玩家则作为支援和掩护来让整个小队朝着胜利目标不断前进。

在《断点》中，玩家主要将营地作为快速通行点，在营地中，你可以制作道具、选择性增加Buff，还可以切换职业。

激烈刺激的野外BOSS战

当然这一切也不是最大的亮点，由于敌人获得了先进科技公司的支援，在地图上分布的强大的野外BOSS成为了大家获取装备以及挑战自我的最大来那个特色。这些充满钢铁气息的自走炮拥有强大的武器，包括转轮机枪、火箭炮和防空炮，如果一个人单枪匹马无异于自杀，而第一次面对这些庞大的BOSS的时候，我们的小分队也惨遭灭门，当然这些庞大的铁疙瘩也并非没有缺陷，那就是EMP的攻击对它们来说是痛苦的。

我们仨经过了简单的讨论，决定在EMP扔向BOSS之后的瞬间将手中的RPG一股脑地倾泻在BOSS身上，同时采用猥琐的躲避流躲避BOSS的高空炸弹，只是每个人只有两枚RPG，场面的弹药补给又十分缺少，因此击败BOSS花费了我们大量的精力。好在解决了BOSS之后的奖励也是十分丰富，不但拥有紫色的装备，同时也有大量的经验。可以说富贵险中求，不过由于我们游玩的是早期开发版本，未来野外BOSS时候拥有更多的种类尚不可知。

显然短短的两小时体验不能完全满足我们的胃口，不过也算是初步体验了《断点》的魅力。更少的补给，更强的AI以及敌人让《断点》没有了《荒野》的那一份悠闲，同时我们也需要更加全身心地集中精神，突破敌人的重重包围并最终完全任务。

E3游戏展即将正式拉开帷幕，IT之家也将在洛杉矶现场为大家带来更多游戏的试玩感受。