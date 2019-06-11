网易云音乐回应与虾米音乐合并传闻：不实

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IT之家6月11日消息 今日，有媒体报道称，网易云音乐与虾米音乐合并在即。对此，网易方面回应称，该消息系不实传闻。
早些时候，阿里大文娱方面相关负责人表示对传言不予置评，阿里大文娱不会放弃音乐赛道。
今日早间，据虎嗅报道，在腾讯音乐娱乐集团上市后，虾米音乐与网易云音乐的合并事宜被二度摆上谈判桌。报道中，有音乐投资圈人士向虎嗅表示，价位可能在几千万人民币级别，“谈了两轮，具体有待推进。”另有接近交易者向虎嗅表示，这场交易已接近尾声，一切只待签字之后开香槟了。
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