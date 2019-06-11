999元起，华米AMAZFIT智能手表2发布：内置eSIM/ECG，支付宝离线支付/NFC

IT之家6月11日消息 今天，华米科技2019夏季新品发布会举行，发布了AMAZFIT智能手表2。

AMAZFIT智能手表2配备了微晶锆陶瓷表身，质地亲肤、温润如玉、硬度极高，历经35天精密加工，24道复杂工序而来。2.5D水漾屏，拥有326PPI视网膜级高清分辨率!4款重新设计的专属表盘主题，轻松融入各种生活场景。

AMAZFIT智能手表2还正式推出了复仇者联盟系列限量版，限量5000台。

AMAZFIT智能手表2采用高通4核处理器，512M运行内存，4GB eMMC存储空间，可存储500＋首歌。内置eSIM通讯模块，这是华米第一款4G VoLTE通话手表，不仅支持移动、联通、电信，更拥有28小时独立通信续航能力，此外还拥有10种运动模式。

AMAZFIT智能手表2配备了支付宝离线支付以及NFC功能，不仅具备百城公交、银联闪付、门禁模拟、解锁智能门锁等技能，更配备了由公安部第三研究所签发的公民网络电子身份标识——eID。

华米科技与腾讯云正式达成战略合作，后续将在手表上增加QQ、QQ音乐、腾讯云小微、腾讯翻译君等功能，与小鹏汽车达成合作，未来手表将成为小鹏 P7 的数字车钥匙，实现无钥匙进入汽车与启动汽车。

AMAZFIT智能手表2配备ECG高精度心电传感器，60s即可获得一张非处方心电图；配备BioTracker PPG，24小时不间断精准心率监测；黄山1号AI芯片配合高通处理器，实现PPG&ECG心律不齐含房颤本地实时甄别。引入huami-PAI健康评估系统，为健康状况跑分。

米动健康云服务version 1.2 为用户提供银卡、金卡、白金卡三款VIP作选择，AMAZFIT米动健康手表、AMAZFIT智能手表2购买时均可选购。

AMAZFIT智能手表2标准版售价999元、ECG版售价1299元、复仇者联名限量版1499元，米动健康云服务version 1.2 银卡300元、金卡600元、白金卡4000元。