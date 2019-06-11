圆通回应女快递员遭恶意投诉：已免除业务员处罚

IT之家6月11日消息 今日，山东省广饶县公安局稻庄派出所出具的一份证明显示，圆通一位女快递员因遭用户恶意投诉被扣除工资2000元，该快递员为求用户谅解甚至下跪。

据了解，稻庄镇广小张村村民张某某之母亲从网上接受某活动免费赠送的芒果一箱，由圆通快递员桂英(女，48岁)送达时，芒果箱胶带开裂，少了一个芒果。后因张某声称不再接受圆通快递服务，聂桂英购买一整箱芒果以邮政快递的名义赔偿给张某某，被张某某发现。张收下芒果，并先后四次投诉聂桂英，圆通公司已扣除聂桂英2000元工资。

聂桂英于该晚骑电动车到张某某家中请求原谅，告知该张如果自己再被投诉，将被公司开除，最后直至下跪，以求得张某及其家人谅解(民警到现场前)。张仍要求圆通公司就聂桂英于该晚到其家中造成“不良”影响给“说法”，通过圆通公司给聂桂英打电话，让聂从张家中离开，并拨打110报警，要求将聂带离。

民警到达现场时，聂桂英坐在门口哭泣。民警告知聂桂英，不必摒弃尊严乞求原谅，民警当会为其做证明。在搀扶其离开时，聂桂英最担心的，反而是民警因为其做证明，将遭受张某某无休止的恶意投诉。

警方特为此作证明，并向圆通提出几点建议：

一、对这种牺牲公司员工尊严换取的所谓恶意投诉的“谅解”，建议不要也罢！并将该张及其家人列入公司服务永久性“黑名单”。 二、退还聂桂英因遭受恶意投诉被扣除的2000元工资。 三、对聂桂英这种宁肯牺牲个人尊严也要维护公司声誉的优秀员工，应当树立榜样和典型，给予表扬和奖励，并加以重点培养。

今日下午，针对上述事件圆通官方作出回应。

圆通官方表示，6月11日，山东广饶一圆通网点的业务员遭遇恶意投诉、警方出面为其出具证明一事引发网友关注。圆通总部对此高度重视。经了解，业务员所在网点已免除因投诉引起的处罚，并对其进行慰问。其它情况正在核实过程中。我们既对客户负责，也对员工负责，坚决抵制恶意投诉，绝不让业务员流汗又流泪。感谢公司当事快递员的敬业和付出，感谢广饶县公安局稻庄派出所民警及广大网友对快递员的仗义相助。待核实事实后，我们保留将恶意投诉者列入不受欢迎客户名单的权利。