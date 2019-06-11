首发1999元，小米米家互联网烟灶套装发布：智能联动大吸力

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IT之家6月11日消息 今天小米米家发布了米家互联网烟灶套装，包括米家互联网吸油烟机、米家互联网燃气灶，套装首发价1999元。6月16日发售。
米家互联网吸油烟机采用了下循环式，21mm³/min 澎湃大吸力，采用了优雅纤薄的一体化无缝机身，大圆角设计不易撞头。手机、手环可以智能联动，烟灶联动：做饭就排风，火大风大。
米家互联网燃气灶采用了4200W大火力，轻松爆炒中餐，230度宽频精细控火，10重安全保护，手机远程监控火力旋钮闭合状态。
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