《机动战士高达NT》将在7月12日首登内地荧幕：一场迟到40年的回忆

6月11日，由中国电影股份有限公司发行的日本国民动画IP高达系列——剧场版《机动战士高达NT》，在北京举行了定档发布会。电影《机动战士高达NT》将于7月12日，这个暑期正式与全国观众见面。

同时，中国电影股份有限公司和万代南梦宫中国分别和北京鼎晟文化传媒有限公司签署协议，宣布在未来的日子里，将从机动战士高达这个日本经典IP出发，展开更多密切且深度的交流与合作。

《机动战士高达NT》是高达系列40年来第一部引进中国的剧场版电影，对于中国的80后和90后来说，高达除了是记忆深处不能遗忘的动画形象，在现阶段更是成为连接中日文化交流的重要角色。

活动现场，《机动战士高达NT》的导演吉泽俊一、编剧福井晴敏、制片人小形尚弘、声优松浦爱弓几位主创悉数亮相，这亦是他们第一次携公映影片参加的中国活动。发布会还精心设计了“声临其境”环节，邀请莉塔·贝尔纳尔的CV松浦爱弓，现场为狩猎独角兽高达3号机凤凰的片段配音，原声再现了莉塔充满了少女力的声音。作为日本新生代声优的代表，松浦爱弓拥有超强治愈系的声线，与大屏幕上强大的高达形象形成鲜明对比，淋漓尽致地展现出高达“硬汉”外表下独特的精神内核。现场粉丝对于她的这番表演赞叹不已：“真的非常惊艳，这次的感受与屏幕上观看完全不同，仿佛动画拥有了实体。”

同时，《流浪地球》的导演郭帆和《无名之辈》的导演饶晓志两位“超级粉丝”惊喜现身，讲述自己与高达的青春往事，并在现场为影片“打call”。郭帆导演表示，高达作为日本科幻动画的里程碑IP，其前卫的设定对科幻电影发展有着深刻影响，希望有更多的年轻人来关注这部作品，他本人也期待有机会拍出一部机战类科幻电影；饶晓志导演则提到了属于男人的机战浪漫情怀，作为一名超级高达粉对这个IP是有着特殊记忆的，也希望未来有更多的高达作品进入中国。

随后，《机动战士高达NT》还首次释出电影的定档预告片，宣布影片将于7月12日正式登陆中国大银幕。预告以残垣坠落的景象作为故事的开端，用拯救全镇人的性命埋下了“奇迹之子”的身份之谜。深邃浩瀚的宇宙恢弘震撼，华丽炫酷的打斗直触人心，而独角兽高达3号机凤凰的炫目出场，让这个本就充满悬念的故事愈发疑云重重：凤凰和男主乔纳口中的“莉塔”到底有何联系？不死鸟的出现是否意味着将要迎来更大的浩劫？面对多方势力争夺，凤凰又将如何突出重围？

据悉，电影《机动战士高达NT》由中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行，中国电影股份有限公司译制，日本株式会社日升出品，霍尔果斯小孔乘象文化传媒有限公司协助推广，少年派影业无锡有限公司协助宣传。