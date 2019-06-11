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菜鸟联手百世、申通、圆通率先上线新版电子面单

2019-6-11 18:28:26来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家6月11日消息 日前，菜鸟联手快递公司对电子面单进行“大瘦身”：面积缩小近一半，并从两联单变为一联单，更加绿色环保。目前，新版电子面单已在百世、申通、圆通陆续上线，将会带动全行业进一步降本增效。这是继隐私面单之后，菜鸟电子面单的又一次重大革新。

据了解，2014年诞生以来，菜鸟电子面单逐渐取代传统纸质面单，推动中国快递业进入数字化时代。去年全国500亿个快递中，300多亿个使用了菜鸟电子面单。

交通运输部原副部长、中国快递协会会长高宏峰在2019年全球智慧物流峰会上提到，菜鸟电子面单已经累计服务800亿个包裹，节约纸张3200亿张，帮助全行业节约成本160亿元，也因此获得国家邮政行业科学技术一等奖。

▲菜鸟新旧电子面单对比，面积小一半，左为新版电子面单，右为原版电子面单

作为“数字身份证”，菜鸟电子面单让每一个包裹加速送达。“随着快递员App的普及，电子签收已经越来越广泛使用，一联单不只是模板样式的调整，更帮助快递公司优化了作业流程”，菜鸟电子面单产品负责人胡倩倩介绍，“瘦身”后的菜鸟电子面单成本也再度下降，可帮助全行业节省一半面单成本。一名快递员表示，新推出的电子面单信息更清晰直观，让他们操作起来也更方便。

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关键词：菜鸟快递

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