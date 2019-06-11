格力电器技术部：奥克斯空调一天多花近5度电

6月11日晚间消息，格力电器今日在珠海总部召开媒体见面会，在见面会中，格力电器技术部人员指出，奥克斯空调“能效比标称了3.59跟实测的2.68，从能效去看就是差了接近1这个点，就是我们以相同的冷量，比如它标称是3500瓦去看的话，可能这里边实际它的功率可能就差了有200多瓦。200多瓦什么概念？一个小时，你可能要多花200多瓦的用电量，那一天下来，如果你开24个小时，可能差不多接近五度电了，就4.8度电。”

以下为媒体见面会实录：



记者：我们拍下视频，前面说话时自我介绍一下。

法务部：我是珠海格力电器股份有限公司法律事务部的副部长，我叫李明晶。下面我把我们投诉奥克斯的一些情况简单介绍一下。近半年多的时间以来，我们跟投资者沟通，跟消费者沟通，以及跟我们公司的客户沟通的时候，了解到关于奥克斯的空调有两种表现，第一个是市场价格非常低，第二个情况就是耗电量比较大。但是我们想耗电量对消费者来讲是一个比较主观的感受，他跟消费者的使用习惯、空调的工况、使用时间都有很大的关系，关于空调价格低和耗电量这两个信息我们是一直都有关注。那么在今年的年初我们看到网上有一个关于奥克斯空调和其他行业内的空调做对比的这么一个视频，里面就讲了，他们空调的制冷制热效率还不错，这个价格也非常低。结合前期了解到的这个情况，我们技术部门做了一些检测。那时候因为没有一个明确的型号去具体测哪一款哪个型号哪种机型，所以我们也是对于市场上比较主流的机型，自己购买了一些做了测试。测试的结果发现，这些机型跟国家法律法规要求的强制标准不符，确切地说还没有达到市场准入的门槛能效。

我们最初对这个结果本身是有质疑，因为怕弄错，虽然我们自己公司的实验室也有国家相关的资质。鉴于这种情况，我们委托有资质的第三方机构做了一些检测，第三方测试的结果和我们测试的结论是一致的，奥克斯空调没有达到国家强制的能效标准，结论是不合格。发现这个情况以后我们向各地监管部门实名举报了这个情况，时间还比较早，因为国家这个层面投诉它有一个管辖的要求，就是在他的行政区域内，生产和销售的产品才能够管辖。所以在临近的省份，比如说是湖南湖北，再比如说是安徽、河南，我们都发现了这个情况，所以公司就在这些地方的所在市县辖区内进行了实名投诉。相关的国家行政机关也受理了我们的投诉，也对市场上发现的在售的这些机型进行了检测。

截止到目前，我们了解到的信息是其中有一些行政机关的第一次检测结论也是不合格的，和我们自己测试以及委外第三方测试这个结果是一样的。这种情况下可能也是行政机关也接到了对方一个要求复检的这么一个请求，这在法律程序上这是完全合理的，所以相关的产品目前正在复检中。

今年五月下旬，市场监管总局、水利部，还有国家发改委三个单位联合下发了一个关于对于国家的虚标能效水效标识进行排查和进行调查的这么一个文件。看到这个文件以后，我们是觉得从国家层面非常关注和重视这个事情，而这个事情早在半年前我们就已经关注到了，这也是促进我们向国家局实名举报的一个非常重要的原因。这个时候我们就正式向国家局发起了这次的举报，当然这个举报后来也得到了广大媒体和很多消费者的关注。

在这个过程中，决定我们投诉的一方面是国家的文件，我们看到了之后，感觉国家决心比较大。另外一方面本身我们发现了有产品质量不合格，已经侵害了消费者的利益，破坏了行业之间的竞争秩序，破坏了国家节能减排的这些环保法规。我们作为一家企业，有义务也有责任把相关的情况准确地向国家的相关机关去反映。我们觉得从法律上来讲是合法合规，我们也有这样的权利。但是对于消费者来讲，可能在这个过程中，如果产品真的被鉴定了结论不合格，那么他自己的权利会受到了侵犯。可能对于消费者来讲，消费者是弱势群体，空调是一个非常专业的产品，一般的消费者只能够通过产品铭牌上面标称的一些数值来判断空调的能耗、功率等基本的信息，我们不可能让每一个消费者去把空调送到相关有资质的检测机构进行检测，然后再跟厂家之间去沟通去维权，这种可能性非常小，消费者也不具备这样的能力，而且这个中间也要耗费大量的时间、金钱等等。

所以我们经过综合考虑，发起了这样的一次投诉。基本的情况就是这样。这个和总书记要求的企业要高质量发展本身是相违背的，所以我们也是非常重视，希望能够带动整个行业，能够对空调的质量，对空调的能效标识做一次排查和改变，下面就我们技术部门的同事来介绍一下。

记者：你介绍一下它从技术上来讲，到底有哪些不合格？

技术部：我先做个自我介绍，我是格力电器家用空调技术部副部长，我叫王现林。这次关于奥克斯空调的测试，我们在对比的过程中，发现了那些能效测试不合格的问题，然后我们就对这个产品进行一个详细的一个分析，为什么会出现这样一种情况。第一个在测试的时候发现它的能效跟标示值的偏差非常大，包括我们公布出去的第三方检测报告上也能明显的看到，它的能效值跟它的标称值是有很大的差距的，而且已经严重低于国家对于空调准入的门槛3.2的门槛值。

还有一个点就是说这种偏差，它不是说是生产制造正常情况下产生的，我们大家都知道产品在生产制造过程中可能会有一定的加工工艺误差，奥克斯空调的这种严重偏离偏差范围，就不太正常。就以我们看到的这种他们标称3.59的二级能效产品来说，实际测出来只有2.68，实际的能效偏差就已经达到了25%，而国家标准允许的偏差是5%，所以这里面这个差距是非常大的。

奥克斯迷惑消费者来达到它自己控制成本的目的，或者是增加自己利润这种目的。另外一个就是这次我们测的产品，确实他们自己在宣传自己的技术很强，然后售价又很低，结果买回来的产品，确实跟我们的想法跟他自己的宣传确实相去甚远。

而且这种体现出来的另一个问题是我们买了有很多型号，现在就是公布出来是八个型号，实际上我们测的型号不止这么几个，但这八个问题太大了，能效都是不合格，而且都偏离非常之多，很多产品都是在国家的能效标准线之下，就这个体现出一个问题，我们从技术上角度来讲来看，这个可能就是属于一种他自己设计的时候有意这样去做。

我们有这样一种猜测，当然还有一点就是刚才大家也实实在在看到了奥克斯空调配置二级跟三级的两款产品，要按照道理来讲，相同的东西不可能做出不一样的能效比，这个问题就出现在用料上。一般情况下，配置高的产品配置的东西不一样，冷凝器、蒸发器，以及包括压缩机或者电机的选型上，可能会选用更高能效或者是这种产品质量更好的一些配件，但是我们发现两个产品确实是完全一样。奥克斯把两个明明是一样的东西，而且是做不到二级三级能效的东西，标成了一个是二级，一个是三级，一个卖二级的价格，一个卖三级的价格，我们觉得作为一种做技术的这种使命感来讲，这种确实是让人无法接受的情况。

记者：3.59和2.68不到1的数值的差别形容一下。

技术部：这个价格应该你可以去网上就可以查得到，二级的产品价格跟二级产品的价格应该至少有几百块钱的差价，能效比标称了3.59跟实测的2.68，从能效去看就是差了接近1这个点，就是我们以相同的冷量，比如它标称是3500瓦去看的话，可能这里边实际它的功率可能就差了有200多瓦。200多瓦什么概念？一个小时，你可能要多花200多瓦的用电量，那一天下来，如果你开24个小时，可能差不多接近五度电了，就4.8度电。

记者：就是说标的是3.59，实际是2.68，然后你这样的话差别就是一个小时，明确一点，大约会多花200瓦的电量。

技术部：对，200瓦的电能。就是这种差别。它不是说是工艺制造过程中设备过程中这种偏差造成的，我们实际上实测的机型比这八个机型要多。在测试的过程中，我们通过分析发现，如果说是没有达到能效标准偏差不是特别大的这种情况，我们理解可能有偏差的可能，这个完全能理解，所以我们在举报的这些型号里面是没有把相关的这种情况的机型放到里面去的，尽管他在我们自己测试也可能不合格，但是没有列入，列入的都是偏差比较大的，这种情况下，不是一般的实验环境、工艺设备的偏差造成的，放到哪里去检测的话，可能结论都不会有实质上的改变。

记者：咱们检测的这些是接受举报的这种包括是客户买，只有奥克斯有这样的问题吗。其他品牌有吗？

技术部：我们检测的范围只检测了奥克斯的空调。

记者：从格力角度讲，就是从格力做这样的事情，就是作为一家企业去举报另一家企业去做这样的事情，会对整个行业带来比较积极的是什么？

法务：至少大家可能了解这个信息的第一时间都会关注一下，第一是看到格力说这个奥克斯可能有一些产品的型号没有合格，那么会关注一下自己的产品到底有没有存在这样的问题。首先我觉得自查是很有必要的，其次对于奥克斯来讲，他这些空调到底有没有达到国家的强制标准，到底是不是合格的产品，这就需要行政执法机关给市场给消费者给我们和给奥克斯一个公正的评价和说法。那么从目前来看，行政执法机关都已经积极介入了，我们也期待能够尽快有一个结果。

记者：比如说这次浙江局采取一些检测，然后最后证实了这些都有问题。那么售出的那些都有问题，那我们从建议上讲，这些消费者的权益应该如何去保护？

法务：现在我们看到网络上很多评论，因为这个事情发起了之后，有很多消费者自发的也在评论这个事情，和您提的这个问题也是一样的。那么从行政监管角度讲，行政机关如果说是市场上流通的这些产品，确定了它不合格，有这样一个结论出现的话，可能面临一个生产制造销售，这些企业面临一个行政机关的处罚。那么如果是构成刑事责任，生产销售伪劣产品罪，可能还会移送司法机关进一步的去追究责任。对于消费者来讲，通过民事上的买卖行为维权，肯定是按照消费者权益保护法产品质量法这些去通过诉讼通过退货或者是其他的渠道，我就感觉应该都取决于鉴定检测这个结论到底是一个什么样的结论，因为我们现在看到的我们自己检测，包括我们委托第三方检测的，这都不能作为行政机关指行政执法的一个依据，只是我们自己掌握的一个情况。

记者：至于他们已经报案了的话，你们怎么看？

法务：那是他们的权利，国家应该保障他们报案，这个权利任何一个人都有，我们也是举报，也是去表达一种诉求，这是国家法律明确保护的，我们也是觉得如果是通过诉讼解决争议，我们也参与，大家通过法律这个程序，把想说的应当说的能够说清楚，得到公众和消费者的认可，那我们的目的也达到了。

记者：咱们向各个省投诉的时候，基本也是都是这八个型号还是说有其它。

法务：因为我们检测了之后，看到这八个型号和标称值和铭牌上的数值差异是非常大的，从技术部门的意见来讲，就是一般的工艺生产的偏差，不会说是有这么大，所以如果是一般的偏差，那我们肯定能理解个别的产品，个别的型号存在这样的问题，如果是偏差达到这个程度的话，我们觉得可能奥克斯任何一个型号在市场上流通都有面临这样同样问题的风险。

技术部：从结果来看，刚才您问的这个问题，我们认为它的质量的控制过程应该是有问题。就这种产品按道理压根就不应该出厂，不合格产品属于是违反国家限制规定的这么一个产品，你把它流通到产品上去，而且现在从目前的这种情况来看，我们的购机也是随机去买，不是说我去特定的地方去买了多少台这样的，是随机去买，而且第三方的检测机构他们也是随机去买的，就刚才我们拆的机型，我们买了之后原封没动，请了公证单位公证完，贴封条放在那边，大家打开一看，二级跟三级是一样的东西，也没有人去说去故意的去找这种差异，去特别找出来一个能效很差的很低的地方去检测，没有这样，我们感觉这个确实是在行业里边，这种现象是很不正常的。

记者：刚才讲的一个是二级能效和三级能效，刚才讲到一个点就是两个一个二级一个三级，那里边的内容都一样，对吧？咱们也刚现场拆了，但是我们因为不是专业的技术人员，我们只能通过肉眼去看，可能确实是一样。但是您从专业角度，如果二级三级如果不一样的话，会体现在哪些方面？

技术部：其实你可以去网上去看，现在都有很多数据，二级能效，它也会把自己的参数标出，比方说有几个冷量是多少，功率是多少，还有一个很明显的能效比是多少？这就是具体的一个差异。另外一个就是比方说机身标称的重量到底是多少，这些参数都网上都可以明显看得到的，你可以把两个产品去做一个明显的一个对比就可以知道。

记者：比如说重量刚才看都是32.5，你同样以格力的产品为例，一个二级的一个三级的同样他应该有多大的差别？

技术部：我们应该差有几公斤的差异，至少是外机的重量可能差到几公斤。

记者：就是我能查得到。

技术部：对，可以查到，你可以去网上去看，格力的二级三级的产品去对比，然后你把他的产品拿出来去对比，应该可以。可能别的企业应该也会有这样一个想法，但我相信如果这个企业它是属于是那种比较好的信誉，比较重视自己质量。

法务：我们不是刻意把两种品牌的产品拿来对比，我们只是把两种能效的产品，他自己跟他自己比。

记者：实际上我跟其他品牌的人聊过这个事。他们支持你们这样做。

嘉宾：这个没有过沟通。

记者：大家都不希望劣质产品出现在市场。

法务：实际上我们测试的型号不止这些，但是如果说我们自己测试了，测试结论是不合格的这种情况，我们还要区分，那不合格到底是多大的偏差，如果只是在细分的细微的偏差，是在生产过程中的这种波动的这种偏差，我们根本就不会去纠结，就是说是我们测试超过八种型号，我觉得这个表达非常明确。

记者：你们测了多少台？第三方测了多少台，有这个数字吗？

法务：我们测的可能有四五十台。十几个型号的产品。我们购买的样机比较多，实际测试了十几个型号的产品，现在委外测的也就主要局限在现在我们认为风险很大的这些产品。第三方那边应该有，反正我们公布了八个报告是肯定是有测的，另外还有一些也有测，但是那些报告我们是没有对外公开的，没有对外公布的。

记者：就是说还有它不达标，但是我们没有公布。

技术部：从我们的分析上来讲，就是说这种可能就说你直接说他去故意去这样做。只要是我们觉得确实是有这种主观规定存在不达标的，我们都已经（检测）。

法务：我们确切来说是第三方检测的这八份报告里面的内容和我们自己实测内容这是高度吻合的，结论也是一致的，我们才对外举报了。

技术部：因为有一个特点，就是我们自己去购机是从网上随机购买，然后委外它也是找了第三方去公证，公证完了购买，然后再去送检，这两个里面，它有一个很大的一个随机性，你只有两种随机体现了很好的一致很好的吻合，我们就认为这种这里面这种随机可能就很有规律，它可能存在一种是他有意这样去做的这种，如果说他这种测试我们自己测的跟第三方测试的报告里面可能有一些偏差，这些偏差可能让人会产生误解，我觉得这个可能来对外面来讲是没有那么强的说服力。

记者：您刚才讲虚高能耗，然后这个文件是刚才讲的就是国家局有这么一个文件，然后我们才根据这个……

法务：促进向国家局投诉动机的是跟文件有密切相关的，原来在看到这个之前，我们没有想去国家局投诉，都是按依法依规在当地有管辖权的市场监管局去投诉，市场监管局也依法去查处。

记者：然后能耗危害在哪里？

法务：危害分为三方面，第一方面对于消费者来讲，你本身如果说是虚标这个事实是成立的，那产品肯定是不合格的，没有达到国家的强制的，产品不能在市场上流通，消费者购买了这样的产品，对消费者的权益造成了损害。另外国家设置能效的初衷就是为了推进国家的环保节能的政策，通过一些其他的非法的手段规避了这样的政策，让不达标的产品在市场上流通了，对国家的环保节能政策也造成了冲击和挑战。第三个就是企业之间的良性竞争，别人都在问我们说格力的产品为什么要卖贵，那你们就能不能像奥克斯一样也卖那么便宜，那我们做不到，但是如果是有人破坏了正常的市场竞争规则，甚至是突破了市场竞争规则的底线，拿出来这样的产品在市场上流通和我们来竞争的话，这就造成了劣币驱逐良币，那对于正常老老实实生产经营的企业，那我卖的产品都是达标的，倒反在这个过程中得不到市场的认可，主要是这三方面。