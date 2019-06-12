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冰豹Kain系列鼠标正式发布，搭载泰坦微动

2019-6-12 7:06:52来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月12日消息 近日，冰豹官方正式发布Kain系列鼠标，型号为Kain 100/120/200 AIMO，共三款。

Kain 100 AIMO采用对称，左右按键分离设计；鼠标尺寸为12.4 cm×6.5 cm×4.3 cm，重量为89 g。采用Pro-Optic传感器R8，速度高达8500dpi；线材长度为1.8m，采用泰坦微动。Kain鼠标上壳采用改良涂层，使用最新anti-wear耐汗技术。

Kain 120 AIMO也是采用对称，左右按键分离设计；鼠标尺寸为12.4 cm×6.5 cm×4.3 cm，重量为89 g。采用冰豹Owl-Eye光学传感器，dpi数值为16000。线材长度为1.8m，采用泰坦微动。Kain 120 AIMO在鼠标上壳后部和滚轮区域有RGB灯光。

Kain 200 AIMO鼠标为无线鼠标，也可以作为有线鼠标使用；外观方面也是采用对称，左右按键分离设计；鼠标尺寸为12.4 cm×6.5 cm×4.3 cm，重量上目前暂无信息。采用冰豹Owl-Eye光学传感器，dpi数值为16000；鼠标内置电池，容量为1000mAh。

最后，Kain系列鼠标预计将在9月份上市。

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关键词：鼠标冰豹

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