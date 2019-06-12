互联网女皇2019最新报告：支付宝已进化成“超级App”

IT之家6月12日消息 6月12日，有“互联网女皇”之称的玛丽·米克（MaryMeeker）发布了2019年《互联网趋势报告》。报告认为，在产品创新和商业模式上，中国互联网领跑全球。

今年的报告中，专门探讨了支付宝。她认为支付宝已经从“电子钱包进化成超级App”：拥有10亿全球用户，超过20万小程序，同时70%以上的用户使用过3种以上金融类服务。

在支付宝近几年重点开拓的出行、线下支付、相互宝等场景中，玛丽·米克重点介绍了蚂蚁森林和城市服务。其中，她认为目前拥有5亿用户的蚂蚁森林让用户平均每天打开4次支付宝，“为环境保护作出贡献的同时，也帮助提升用户活跃度”。

城市服务则是另一项支付宝和微信都在着力拓展的场景，支付宝已覆盖300多个城市，累计用户超5亿，极大提升了用户办理政务服务的效率。

玛丽·米克从2017年开始一直在关注移动支付的发展，中国移动支付的高速发展令她印象深刻。她曾在2017年的报告中指出，“以支付宝为代表的移动支付在中国越来越普及，使得共享单车、直播、付费内容等产业的崛起也成为了可能。”

得益于阿里数字经济体的协同效应以及多场景的开拓，近期多份市场据报告同样印证了支付宝的强劲增长。AppAnnie的年度数据显示，支付宝是全球最大的非社交类App。Trustdata发布的最新数据显示，支付宝已成为国内第二大App。