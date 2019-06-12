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《Space Engine》宇宙模拟器上架Steam商店

2019-6-12 14:00:46来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月12日消息 近日，《Space Engine》宇宙模拟器上架Steam商店，可以观看宇宙风光与天文现象。

据了解，《Space Engine》是一款太空模拟程序，由俄罗斯天文学家和程序员Vladimir Romanyuk开发的一个专有的三维天文学程序和游戏引擎。它结合了真实的天文数据和科学精确的程序生成算法，创建了一个代表整个宇宙的三维天文馆。另外，该作品支持VR。

《Space Engine》是一个1:1比例的基于科学的宇宙模拟器，以数以亿计的星系、星云、恒星和行星为特色，全部以真实世界的比例显示。小行星、卫星、行星、恒星、中子星、星团、星云、星系和黑洞等都可以在作品中找到。在《Space Engine》中也可以实现了一些物理效果，如重力、惯性等。

《Space Engine》让你可以自由地在宇宙中移动：可以去任何物体，在任何距离之间无缝旅行。在模拟器中，太空中移动就像“点击开始”一样简单，也可以使用键盘或手柄进行自由飞行。此外，时间旅行也是可以的：可以加速、减速时间或跳转到指定的日期。

目前《Space Engine》宇宙模拟器已登陆Steam平台，售价60元，活动在6月19日截止；但是该作品不支持简体中文。

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关键词：SteamSpace Engine

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