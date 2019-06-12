骑电动车也要有共享充电宝？哈啰、支付宝、宁德时代投10亿元试水

IT之家6月12日消息 联手打响共享单车大战之后，哈啰出行和支付宝想要解锁新的领域，这次的目标是体量3倍于共享单车的二轮电动车。

6月12日，哈啰、宁德时代、支付宝联合宣布成立合资公司，进入二轮电动车市场，首期投入10亿元。但是他们并非要去造车，而是要给电动二轮车建「换电站」，模式类似于给汽车建「加油站」。

骑电动车的人都知道，电动车续航里程不长，基本要每天充电，充电起码要等几个小时。不像汽车，没油了只要进一趟加油站，1分钟就能重新满油上路。

这次三家合资，就是想让骑电动车的人也能像开汽车一样，没电了直接去「换电站」，换一个电池，1分钟重新满电上路。有网友笑称，看来电动车也要有自己的共享充电宝了。

从几小时变成几分钟，这种新模式在台湾已经开始流行起来，许多用户都改变了自己在家充电的模式，改成了更节省时间的换电。而且，共享电池后，用户不用担心电池老化，总要频繁更换的问题，也不用担心电池被偷，换电站会给所有电池会上偷盗保险。

在合资公司中，宁德时代作为目前国内出货量最大的锂电池厂家，会主要负责电池技术，推动更多电动车厂家生产支持换电的二轮电动车；哈啰则会运用自己的线下运营网络，负责「换电站」的铺设；而支付宝则是发挥入口优势，使更多用户能够一键扫码换电池。

据业内人士估计，因为外卖和快递小哥是骑电动车的两大主力，阿里很有可能会调动饿了么、菜鸟、三通一达等生态内的伙伴，率先尝鲜电动车换电。

都说中国是自行车王国，实际上，中国更是电动车王国，我国自行车日均骑行需求超2亿次，而两轮电动日均骑行需求超过7亿次，体量是自行车的3倍以上，尚处互联网蓝海。