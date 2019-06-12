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iMovie iOS版更新：增加绿屏功能，支持ClassKit

2019-6-12 17:20:43来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月12日消息 日前，苹果的视频剪辑iMovie带来了iOS版更新，增加绿屏功能，新增80个声音轨道，支持ClassKit框架。

作为许多视频编辑软件都提供的功能，绿屏功能可以移除在绿屏或蓝屏前拍摄的片段的背景。用户还可使用4点遮罩和强度滑块调整绿屏效果。

iMovie本次更新还新增了80个声音轨道，包括流行、驰放和伤感等类型，这些轨道可自动调整以匹配影片的长度。

iMovie还支持了ClassKit框架。 ClassKit是一个专为教育应用程序设计的框架,可以让开发人员创建教师分配给学生的活动。本次更新后，学生将可使用“课业”应用将视频作业提交给教师。

其他更新内容：

•加入带透明背景的静止图像以用作视频顶部的标志或自定图形

•将照片添加为叠层以创建画中画和分屏效果

•可隐藏画中画和分屏效果周围的边框

•从其他应用程序切换回iMovie剪辑时可立即返回到项目的编辑屏幕

•对于将视频存储在iMovie影院中的用户，现可从“项目”屏幕底部的菜单中访问“影院”窗口

•不再支持共享到iMovie影院；将您的影片和预告片存储到“iCloud照片”以在包括Apple TV在内的其他设备上观看

•解决了在外部显示器上全屏预览视频时可能导致检视器黑屏的问题

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关键词：苹果iMovie

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