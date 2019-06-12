三大运营商因“骚扰电话”问题被江苏市场监管局约谈

据新华社报道，就群众反映强烈的“骚扰电话”问题，江苏省市场监督管理局近日联合江苏省消费者权益保护委员会约谈了移动、电信、联通三大运营商，并就广告管理中电信业务经营者应当履行的义务开展行政指导，要求从源头上治理“骚扰电话”问题。

江苏省市场监督管理局相关负责人表示，电话推销扰民问题已成为公众反映强烈的问题之一。从推销涉及的广告种类看，保险理财、信用卡办理、教育培训、房地产销售等占大多数。从推销方式看，大部分推销电话在拨打前都是没有得到相对方同意，属于未经同意或请求发布广告。

江苏省市场监督管理局在约谈会上要求三大运营商认真履行《江苏省广告条例》规定的法定义务，按照工业和信息化部、最高人民法院等13部门联合发布的综合整治“骚扰电话”专项行动要求，对涉及推销广告的电话呼叫，建立健全监测或投诉处理制度，对发现利用信息传输、发布平台违法发布、发送广告等行为，要采取删除、屏蔽、断开链接、停止传输等措施予以制止。

此外，还要求三大运营商提升技术防范手段加强管理。加强“骚扰电话”拦截配套技术系统建设，利用云计算、大数据等技术手段，提升“骚扰电话”识别和拦截能力，努力从源头上制止违法广告推销电话行为。三大运营商要积极配合监管执法工作，在市场监管部门查处违法广告案件、处理消费者投诉举报中，充分发挥运营商优势，在技术甄别、证据固定、关停电信服务等方面予以配合，形成打击“骚扰电话”工作合力，切实维护广大消费者的合法权益。