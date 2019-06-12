Opera GX游戏浏览器发布下载：可控制CPU/内存使用量

IT之家6月12日消息 Opera推出了一款适用于Windows PC的全新浏览器，专门针对游戏玩家。Opera GX浏览器旨在让用户控制其PC的CPU和内存使用量，以便为游戏或流媒体分配更多计算资源，从而改善体验。

用户可以通过在浏览器控制面板中切换开关来设置这些限制。此功能使Opera GX的计算使用率保持在PC资源的一定百分比内。Opera浏览器执行副总裁Krystian Kolondra表示：

“Opera GX专为热爱游戏并花费大量时间构建设置的人而打造。我们想给他们一个浏览器，以完美匹配他们漂亮的机器。我强烈认为这款浏览器会引起游戏世界的共鸣。”

当然，你可以选择自定义浏览器的外观。此外，它还具有Twitch集成功能，允许玩家直接从浏览器登录其Twitch帐户。这是在Opera GX的侧边栏中完成的，用户将在他们关注的流媒体上线时收到通知。

此外，该浏览器还包括GX Corner，这是一个专门用于游戏的相关新闻、交易和新版本等所有游戏的空间。Opera与声音设计师RubénRincón和柏林乐队合作，启动Opera GX还可以让用户看到游戏控制台的动画和声音。

在设计方面，该游戏浏览器提供了一个选项，可以设置10种建议颜色的高光颜色。如果你想要更多的颜色定制，有其1600万种配色挑选提供。

Opera表示游戏浏览器保留了常规版本中的所有功能。此外，它还具有Razer Chroma集成功能，可根据你喜欢的高亮颜色更改键盘、鼠标和其他Razer Chroma元素的颜色。

Opera今天在洛杉矶E3大会上开放了早期的游戏浏览器（点此查看官网下载）。Opera GX浏览器将于今年晚些时候正式发布。