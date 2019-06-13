上交所科创板今日正式开板

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IT之家6月13日消息 第十一届陆家嘴论坛近日在上海举行，国务院副总理刘鹤、上海市委书记李强等共同宣布上海证券交易所科创板正式开板。
据东方网报道，目前科创板各个委员会已组建完成，包括第一届科创板股票上市委员会，科技创新咨询委员会，公开发行自律委员会。技术系统准备就绪，已完成三次全网测试，近期将继续开放测试环境，引导参与各方有序做好准备工作。
据悉，科创板于今年3月22日开始受理企业的上市申请，今天正式开版，仅用时83天。截至昨天，科创板受理企业数量达到122家。
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