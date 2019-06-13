美团宣布变更品牌颜色为黄色，共享单车等线下线上场景将统一

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IT之家6月13日消息 美团今日在官方微信订阅号发文称，美团App内页主题色将变成黄色。此外，美团线下场景也都统一成黄色，包括充电宝、pos机、共享单车等。
美团称，黄色代表着热情、温暖，象征着美团始终坚守“帮大家吃得更好，生活更好”的使命，致力于为用户提供更优质、有温度的一站式生活服务，帮助人们向美好生活靠近。
美团还表示，此次变色，“是想将所有线上线下曝光进行视觉化统一，从流量到品牌一体化”。
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