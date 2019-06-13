郭明錤：华为“鸿蒙”手机或10月上市，初期定位低端

IT之家6月13日消息 昨天天风国际分析师郭明錤发布最新预测报告，提到了华为手机零组件供应状况，以及对2019年华为手机出货预估。

报告称，其最新调查指出，在不违反美国出口禁令的前提下，手机零组件供货商正在陆续恢复与华为的商业关系。天风国际认为造成上述变化的关键是：(1)出口管制的定义没有很明确、(2)华为与供货商对恢复彼此商业关系动机强烈、(3)供应链全球化与技术自主性程度高、与(4)近期中美冲突的焦点转移至其他主题。

根据现况，郭明錤预估2019年华为手机出货有2种情境，均高于市场共识的1.8–2.1亿部：(1)若假设美国对华为出口管制维持现况不变，预估华为2019年手机出货为2.1–2.2亿部、(2)若假设美国对华为出口管制维持现况不变且华为在10月开始出货配备自有操作系统鸿蒙(Ark OS)的手机，预估华为2019年手机出货为2.15–2.25亿部。

郭明錤还预测华为可能在10月开始出货鸿蒙手机，若预测成真且假设美国对华为出口管制维持现况不变，则受益于4Q19旺季需求，华为手机2019年出货量可能达到2.15–2.25亿部。同时预期鸿蒙手机初期无法满足非中国市场中高端用户的应用程序生态需求，故会定位低端市场为主。在区域出货方面，郭明錤认为鸿蒙手机初期出货主要集中在中欧、东欧与新兴市场。

郭明錤称，华为2019年手机出货可能优于市场预期，供应链股价近期下行风险有限，高端机型关键供货商股价近期可能反弹。