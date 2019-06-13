支付宝成为欧洲杯“中国窗口”：全球独家资讯、便捷购票

IT之家6月13日消息 2020年欧洲杯进入一周年倒计时，球赛门票预约发售正式启动。与以往不同，广大中国球迷在这届欧洲杯票务及咨询服务上将迎来全新体验。

今日，欧足联在支付宝上开通生活号，并将其作为欧足联国家级赛事在中国唯一的官方消息发布途径。同时，上线“UEFA欧洲杯2020订票”支付宝小程序，让中国球迷有了自己专属的购票渠道，这也是欧足联历史上首次开通第三方售票渠道。现在用户上支付宝搜索“UEFA欧洲杯2020订票”就能找到小程序，预定门票。

支付宝将扮演起欧足联和中国球迷沟通的最好桥梁，而对于中国球迷而言，支付宝让这一世界最高级别杯赛变得更近了。

欧洲杯作为欧足联旗下的最高级别国家级足球赛事，汇聚了众多的顶级足球强国，其精彩程度丝毫不亚于世界杯。而由于地域、语言、时差等因素，中国球迷虽然对欧洲杯充满热情，但却始终没有一个足够权威和方便的渠道获取资讯和购买门票。

此次，欧足联开通支付宝生活号与购票小程序，给中国球迷提供更多一手资讯与便捷服务，这对于欧洲杯在中国的品牌营销有极大助力。

同时，作为全球最大的非社交类App，支付宝及其全球合作伙伴共同服务10亿用户，支付宝境外线下扫码支付已经覆盖到全球55个国家和地区，通过支付宝，欧洲杯的影响力也将持续在欧洲之外的地区扩散。

与此同时，支付宝小程序也加速了国际化的步伐。在欧足联入驻之前，从加拿大快餐连锁品牌ClickDishes、新加坡圣淘沙名胜世界景区、到覆盖澳洲500多家餐厅的扫码点餐服务、和这周刚上线、覆盖全球10个国家、33个城市的境外打车服务，支付宝小程序已经获得了越来越多国际机构和海外商家的青睐，一方面解决中国游客出境游的痛点，一方面助力当地商家进行数字化经营的转型。