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摩托罗拉Moto Z4隐藏功能：支持微软Surface 触控笔

2019-6-13 14:46:02来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月13日消息 据外媒报道，经过测试，发现摩托罗拉Moto Z4手机的一个隐藏功能：支持微软Surface触控笔。

▲via Slash Gear

据Slash Gear报道，早在之前的摩托罗拉Moto Z4海报上，一些眼尖的人发现摩托罗拉的产品页面曾提到过对手写笔的支持。更重要的是，它提到了与微软Surface触控笔协议的兼容性。有人尝试使用微软Surface触控笔，发现可以工作。

据报道称，这是一个比较奇怪的功能。事实上，联想和摩托罗拉已经删除了这一功能的介绍，这个功能摩托罗拉并不想让用户知道它；它很可能会在不久的将来推出一个更新，使触控笔无法使用。

据了解摩托罗拉Moto Z4配备了高通骁龙675处理器，使用了4GB内存和128GB的内部存储。摩托罗拉Moto Z4使用3600毫安的电池，支持15W TurboPower快速充电。摩托罗拉Moto Z4配备了6.4英寸OLED显示屏，分辨率为2340 x 1080。前置相机为2500万像素。关于后置摄像头，为4800万像素；采用了Quad Pixel技术，可以将四个像素组合成一个更大的像素，从而输出1200万像素的照片，以期创造出色的图像。

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关键词：Moto Z4

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