【IT之家众测作品】石头T4扫地机器人测评

1000+的石头T4扫地机器人能不能提高生活品质感？我试了几天。

序言

首先感谢IT之家能给我这次试用石头T4扫地机器人的机会，在此之前我对扫地机器人一直算是非常心水的一件智能电器，奈何之前提前购买了米家的无线吸尘器，一直也没坏，实在跟老婆找不到理由换扫地机器人，借着这次的试用机会，我想跟大家分享一下这几天的试用体验以及个人感受。

开箱

▲采用牛皮纸的包装拿到手后非常的大而且沉。

▲打开包装，上方有零散配件。

▲配件从左往右从上往下依次是头发缠绕后的除毛切割器，说明书，APP下载宣发纸片，电源线及一个水洗滤网。

▲往下继续，扫地机器人本体现身。

▲拿出来拆掉保护膜，整机黑色设计，跟市面上大部分白色造型的扫地机器人还不太一样。

▲整机上部只有开关及HOME按键。

▲整机的激光扫描传感器集成在此。

▲周围有2个沿墙传感器。

▲碰撞板的阻尼也做的很舒适，让我回味无穷。（小编注意这个是GIF图，麻烦插入一下。）

▲打开机器上方盖板，可以看到WIFI和重置孔，同样也可以看到在这里有讲解开关键与HOME键按压次数不同而实现的不同功能。

▲取下吸尘仓。

▲水洗滤网可以取下，用水一冲即可清洗干净。随机附送另一块滤网方便更换。

▲关上盖板，后面则是充电触片。

▲来到底部，可以看到整机的工作原理构造，包括可更换的主刷，边刷等。

▲底部拥有4个悬崖传感器。

▲主刷可取下，拧开两边拧头即可轻松清除缠绕的头发，这个是好评，不像我那个无线吸尘器，每次清头发是最痛苦的时刻。

▲回充底座背后采用绕线设计，可以让走线更加美观。

▲一切准备就绪，开始清扫吧！

使用体验

▲通过米家APP打开蓝牙可以添加石头T4扫地机器人，添加完成后可以在你上班的时候远程下达清扫命令，还可以通过小爱同学直接语音清扫，这样回到家看见家里地上干干净净的心情也会好很多喔。

▲最高可达2000Pa的吸力在标准设置下的吸尘测试也完成的相当的好。

▲在清扫完毕或者低于20%电量的时候，扫地机器人会自动选择回充电量，在充到它认为可以打扫完毕家里后会自动前往回充之前的地方继续进行续扫。

▲只需清扫一次即可记住家里的地图，自动规划路径，另外可以在这里选择风力大小。

▲可为房间指定区域清扫，免除了其他扫地机器人每次一启动就得扫满屋的麻烦。

▲亦可添加禁区及虚拟墙，这样就可以让扫地机器人避免去你不想它去的地方打扫。

▲在打扫完一次后可以在米家APP中看到耗材消耗情况，可根据信息购买更换和清理耗材。

▲在设置中还可以看到更多扫地机器人的相关功能选项，还是非常丰富的。

总结

▲科技是第一生产力，我个人很喜欢用智能设备来改善生活质量，家里也是智能终端全套，一部手机，一声Siri或者小爱同学即可操控家里很多设备。

在当今愈加繁忙纷杂的社会中，大家都为了生计各自奔波，男女压力其实平等，家务不再属于某一个人，不管是两个人还是一个人，都是白天工作累成狗晚上回家还要洗衣做法打扫卫生，三口之家还得哄小孩，人生真的不要太累，扫地机器人与其说是懒癌患者福音，倒不如说是解决夫妻日常生活实质问题的一款终端解决方案，这款售价1699元的产品对我来说值，而且是特别值，足以让我和妻子腾出更多的时间来享受生活，照顾小孩，纵然目前扫地机器人不是我们想象中那么的完美理想，但它仅售1699，就可以让我们家里幸福指数以肉眼可见的速度增长，而这，就是我所追求的。