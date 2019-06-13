七月起，谷歌相册和谷歌云端硬盘将不再自动“双向同步”

IT之家6月13日消息 当地时间6月12日，谷歌云端硬盘及谷歌相册产品经理发布联合声明，下个月起，谷歌相册和谷歌云端硬盘将不再“双向同步”。

谷歌在声明中表示，七月份开始，云端硬盘中的新照片和视频不会自动显示在谷歌相册中，谷歌相册中的新照片和视频也不会添加到云端硬盘中的照片文件夹中；在云端硬盘中删除的照片和视频不会从谷歌相册中移除，在谷歌相册中删除的项目也不会从云端硬盘中删除。本次更改旨在帮助防止意外删除产品中的项目。

谷歌相册中新增的“从云端硬盘上传”功能

谷歌称很多用户在将照片和视频从云端硬盘复制到谷歌相册时想要更精细的控制，因此，我们为photos.google.com带来了一项名为“从云端硬盘上传”的新功能，该功能允许用户手动选择云端硬盘中的照片和视频，包括“与我共享”项目，以导入到照片中。由于照片和视频将不再在两种产品之间同步，因此以原始质量（大小）复制的项目将计入“云端硬盘”和“照片”中的存储空间配额。

Windows和Mac的备份和同步将继续有效

用户仍然可以使用Windows或MacOS上的备份和同步上传到高质量或原始质量的两种服务。跟之前一样，以高质量上传的项目不会计入用户的帐户存储空间配额，使用原始质量备份和同步上传到两种服务的项目只会计入一次配额。

用户现有的照片和视频将保留在谷歌云端硬盘和谷歌相册中。在更改之前（七月份之前）通过相册上传至云端硬盘中的所有照片或视频都将保留在谷歌相册中。如果照片存储在云端硬盘中有“Google相册”文件夹，那么它将保留在云端硬盘中，但不会再自动更新。