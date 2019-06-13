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赵明晒荣耀618战绩：荣耀20获8个冠军破新纪录

2019-6-13 15:18:01来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家6月13日消息 刚刚，荣耀总裁赵明在微博晒出了荣耀618最新战报：

6月12日，荣耀继续横扫京东天猫苏宁唯品会销量榜，领跑618！

#荣耀20# 摘下天猫手机单品销量、京东手机2000-3000元档新品销量等8个冠军！

荣耀20线上和线下都卖爆了，新纪录要来了

具体来看，截至6月12日24点，荣耀获6月1日-6月12日京东手机累计销量冠军；荣耀20获6月12日2000-3000元档新品冠军；荣耀MagicBook获6月12日京东AMD平台销量冠军；荣耀平板获6月12日京东安卓平板销量&销售额双冠军等等。

在天猫平台，截至6月12日24点，荣耀20获6月12日天猫手机单品销量冠军；荣耀20获6月1日-6月12日天猫手机2000-3000元档累计销量&销售额双冠军。

在苏宁、唯品会平台，荣耀20获6月1日-6月12日苏宁手机2000-3000元档累计销量&销售额双冠军。

作为荣耀“二级火箭”战略下的首款“极具竞争力”的产品系列，荣耀20系列手机一经发布便备受消费者关注。荣耀20系列同步推出了五大全球领先的自研新技术，包括首发搭载通过4G和Wi-Fi信号双路网络同时下载（Link Turbo）、应用操作流畅度提升60%的方舟编译器、超级蓝牙技术、超级NFC、智慧生命体YOYO。

荣耀20的热销，足以说明荣耀20系列是非常成功的一款产品，同时，凭借着强悍的四摄、领先的五大自研技术也让荣耀20系列即使是在今年5月底发布，在面对众多骁龙855手机时仍有着强大的核心竞争力。

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关键词：荣耀20荣耀手机荣耀20 PRO

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