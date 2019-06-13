华为nova 5 Pro外观曝光，或搭载麒麟810

IT之家6月13日消息 今天，微博网友曝光了华为即将发布的nova 5 Pro的外观，后置四摄像头。

一名贴吧网友爆料称，21号发布的nova 5将使用7nm工艺的麒麟810处理器，nova 5 Pro则是搭载麒麟980处理器。除此之外，还会发布M6平板，搭载2K屏，麒麟980处理器和四扬声器。

不久前，华为何刚宣布，华为将于6月21日在武汉和nova全球代言人易烊千玺一起见证nova 5的发布。