2019下半年假期安排来了：除了中秋国庆，你可能还有年休假

IT之家6月13日消息 据新华网报道，上半年最后一个小长假 端午节 也已经离我们远去了，挥别2019上半年，下半年的中秋节国庆节还会远吗？！除了这些节假日，你可能还有一个年假。

2019年下半年版假期表

加班工资怎么算？

年休假到底有几天?

年休假天数根据职工累计工作时间确定。职工在同一或者不同用人单位工作期间，以及依照法律、行政法规或者国务院规定视同工作期间，应当计为累计工作时间。

休假期限具体为：

1、职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；

2、职工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天；

3、职工累计工作已满20年的，年休假15天。

年休假是自己安排还是单位安排？

单位根据生产、工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。

如果临近年底，建议还未安排职工休完年休假的单位，尽早给予合理安排。

休了产假还能休年假吗？

职工依法享受的——探亲假、婚丧假、产假等国家规定的假期，因工伤停工留薪期间，不计入年休假假期。

国家法定——休假日、休息日，也不计入年休假的假期。

年底时间紧工作多，单位安排不了年休假，可以放到明年再休吗？

年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。

单位因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排，但应征得职工本人同意。

来不及休年假，单位可以支付工资代替吗？

单位经职工同意不安排年休假或者安排职工天数少于应休天数的，应当在本年度内对职工应休未休年休假天数，按照其日工资收入的300%支付工资报酬，其中包含用人单位支付职工正常工作期间的工资收入，换言之，就是额外支付日工资收入的200%。